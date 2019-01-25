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Vurdumduymazlıkta sınır yok: Telleri kesip okulun içinde sürü güttü

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İskele'ye bağlı Yeniboğaziçi köyünde yaşananlar vatandaşı isyan ettirdi.
Vurdumduymazlıkta sınır yok: Telleri kesip okulun içinde sürü güttü

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir vatandaş, daha iki gün önce belediyenin okula ağaç diktiğini belirterek okulun hademesinin okulun tellerini keserek havluda bulunan ağaçları hayvanlarına yem yaptığını ifade etti.

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Vatandaşın paylaşımı şu şekilde:

“Daha iki gün önce belediyemiz okula ağaç diktiler. Ama bizim okulun hademesi okulun tellerini keserek okulun havlusuna hayvanları sokup ağaçları yediriyor kendi malıymış kendi bahçesiymiş gibi. Ben bazı yetkililere sesleniyorum buradan. Okulun hademesi bu hakkı nerden buluyor. Okulumuza gidin bakın bütün ağaçların dallarını hayvanlar nasıl yemiş bir denetleyin bakın. Okulun aile birliği hiç mi fark etmiyor bu ağaçların hayvanlar tarafından yedirildiğinin okulun havlusunu bir gezseler görecekler. Ama görmüyorlar. Yazıklar olsun.”

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