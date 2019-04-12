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VW Bulgaristan ile Türkiye arasında seçim yapacak

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Alman otomotiv devi Volkswagen’ın yeni fabrikasının nerede kurulacağı konusunda kararını Kasım sonunda vermesi bekleniyor. En güçlü iki adayın Türkiye ve Bulgaristan olduğu belirtiliyor.
VW Bulgaristan ile Türkiye arasında seçim yapacak

Yeni fabrikası için yer arayışında olan Alman otomobil üreticisi Volkswagen’ın (VW) Türkiye veya Bulgaristan arasında seçim yapacağı belirtiliyor. Alman Haber Ajansı’nın (dpa) edindiği bilgilere göre, kararın henüz verilmediği, konunun Nisan ayı sonunda VW Denetleme Kurulu’nun toplantısında ele alınacağı, kesin kararın Denetleme Kurulu'nun Kasım ayında yapacağı toplantıda verileceği kaydedildi. Haberde, her iki ülkede de personel giderlerinin Almanya'ya kıyasla düşük olduğu bu nedenle iki ülke arasındaki yarışın sonucunun açık olduğuna işaret edildi. Milyarlarca euro tutarındaki yatırıma ilişkin VW’den açıklama yapılmadı.

Diğer yandan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, otomobil dergisi Automobilwoche'ye verdiği demeçte, "Türk kamuoyu VW’nin ülkeyi sadece bir satış pazarı olarak görmesini istemiyor, burada üretim yapılmasını da bekliyor” dedi. VW'nin Türkiye’de sadece geçen yıl 120 bin araç sattığını hatırlatan Kanca, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere işaret ederek, "Olumlu bir sinyal verilmeli” şeklinde konuştu. Kanca, Türkiye’ye yapılacak yatırımın bu açıdan önemli bir araç olacağını da sözlerine ekledi.

Derginin haberine göre, mevcut nitelikli işçiler ve dağıtım yapısı açısından Türkiye'nin şansının yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra VW, Türkiye'deki Ford fabrikalarında minibüs üretilmesi konusunda Ocak ayının ortasında anlaşmaya varmıştı.

Bulgaristan diğer seçenek

Alman otomobil üreticisinin seçenekleri arasında bulunan Bulgaristan da, yeni fabrikanın ülkede açılmasını umuyor. dpa’nın edindiği bilgilere göre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Nisan ayı başında Sofya'ya ziyareti öncesinde VW’den bir heyet başkentte incelemelerde bulundu. Yatırımın planlandığı ülkedeki koşulların VW’nin alacağı kararda etkili olacağı belirtiliyor.

VW, geçen yıl Kasım ayında elektrikli araçlar, otonom sürüş ve dijital teknolojiler için gelecek beş yıl için 44 milyar euro yatırım yapılacağını açıklamıştı. Bunun yaklaşık 30 milyar eurosunun elektrikli araçların geliştirilmesi için ayrılacağı belirtilmişti. Yapılan açıklamada, VW bünyesindeki Skoda Karoq ve Seat Ateca tipi araçların üretiminin Doğu Avrupa'da açılması planlanan yeni fabrikada yapılacağı kaydedilmişti.

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