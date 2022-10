15 Ekim Cumartesi saat 16:30’da İnsan Hakları Platformu olarak Kıbrıs’ın kuzey kesiminde

ilk kez insan ticaretiyle mücadele global yürüyüşü olan Walk for Freedom’u

gerçekleştireceğiz. Yürüyüş kuzeyde başlayacak ve ara bölgede güneyde faaliyet gösteren

Cyprus Stop Trafficking örgütünün önderliğinde düzenlenen yürüyüş ile bir araya gelecektir.

Bu etkinlik, insan ticaretini ortadan kaldırmaya kararlı, kar amacı gütmeyen küresel bir

kuruluş olan A21 tarafından yürütülen bir organizasyondur. 15 Ekim günü dünya genelinde

8. kez düzenlenen Walk for Freedom için dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce kişi farklı

şehirlerde toplanacaktır. Bu yıl bu global etkinliğe ülkemizdeki duyarlı kişiler de katkı

koyacak ve insan ticareti sonucu köleleştirilen milyonlarca mağdur için farkındalık

yaratacaktır.



Ülkemizde son dönemde artan şekilde özellikle kadınların fuhuşa zorlama biçiminde insan

ticaretine maruz bırakıldığı görülmektedir. İnsan Hakları Platformu, insan ticareti mağdurları

için ücretsiz hukuki destek sağlamakta ve İnsan Ticaretiyle Mücadele programı kapsamında

insan ticaretinin önlenmesi ve mağdurların desteklenmesi adına savunuculuk ve lobicilik

çalışmaları yürütmektedir.



Yürüyüş katılımcıların tek bir sıra halinde, sessiz şekilde yürümesini içermektedir. Saat

16:30’da Kuğulu Park’da başlayacak ve 18:00’da ara bölgede son bulacaktır. Katılımcılar,

Girne Caddesi üzerinden Dikilitaş’a doğru yürüyecek, ardından Sarayönü Sokak üzerinden

yürüyerek İkinci Selim caddesi üzerinden Ledra Palace sınır kapısına varacaklardır.

Sonrasında katılımcılar ara bölgeye geçecekler ve orada güneyden yürüyüşe başlayan

katılımcılar ile buluşacaklardır.



Walk for Freedom’un amacı adaleti ve özgürlüğü savunmaktır.



Verdiğimiz mesaj çok net:

Ülkemizde ve dünyanın her yerinde kölelik benzeri uygulamaları derhal sona ermelidir!

Ve bir gün herkes özgür oluncaya dek, mücadelemiz devam edecektir.



