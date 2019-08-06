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Wall Street Journal: Facebook’a 5 milyar dolar ceza kesilecek

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Cambridge Analytica skandalı nedeniyle Facebook hakkında soruşturma başlatan ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun sosyal medya devine 5 milyar dolarlık ceza vermeye hazırlandığı bildirildi.
Wall Street Journal: Facebook’a 5 milyar dolar ceza kesilecek

Kişisel verilerin gizliliği konusundaki ihlaller nedeniyle Facebook hakkında bir yılı aşkın süren soruşturmanın ardından, ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) sosyal medya devine milyarlık ceza vermeye hazırlandığı bildiriliyor. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Komisyon'da yapılan oylamada 3'e karşı 2 oyla Facebook'un yaklaşık beş milyar dolar ceza ödemesine karar verildi. FTC ve Facebook konu hakkında yorum yapmadı.

Facebook, nisan ayında FTC tarafından ağır bir para cezasına çarptırılabileceğini açıklamış ve kesilecek cezanın 5 milyar doları bulabileceğini duyurmuştu.

FTC, Cambridge Analytica skandalı nedeniyle Mart 2018’de soruşturma başlatmıştı. Cambridge Analytica skandalı, 2013 yılında bir "kişilik testi” görüntüsü altında Facebook'ta yer alan bir uygulamayı indiren milyonlarca kullanıcının kişisel bilgilerinin yanı sıra, arkadaş listelerinin de rızaları olmaksızın İngiltere merkezli veri analiz şirketine satılması ile ortaya çıkmıştı. Cambridge Analytica şirketi, ABD'de 2016 seçimlerinde daha sonra başkan seçilen Donald Trump için de çalışmıştı.

Bir teknoloji şirketine verilen en yüksek ceza

Komisyon, Facebook'un kişisel verilerin paylaşılması konusunda kullanıcıları bilgilendireceği ve onların onayını alacağı konusunda 2011 yılında FTC'ye verdiği söze uyup uymadığını inceliyordu.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Facebook'a verilmesi beklenen ceza, FTC tarafından bugüne kadar bir teknoloji şirketine verilen en yüksek ceza olacak. Ancak 5 milyar dolarlık cezanın, Facebook'un geçen yılki 56 milyar dolarlık kârının 10'da birine bile denk gelmediğine dikkat çekiliyor.

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