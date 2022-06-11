“Wall Street Kıbrıs’ta yatırım fırsatı görüyor”

Güney Kıbrıs’tan bir grup finans uzmanının, “Economist” tarafından New York’ta düzenlenen “İstikrar ve Plüralist Kalkınma İçin Yatırım: Kıbrıs-Yunanistan-İsrail” başlıklı müteşebbis foruma katıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, bu başlıkla aktardığı haberinde, forum çerçevesinde JP Morgan gibi yatırım bankalarının temsilcileriyle bir dizi ikili toplantı gerçekleştirildiğini ve bu toplantıların sonucunda, Güney Kıbrıs’ın Euro Bölgesi’ne yapılacak yatırımlarda yatırım üssü olarak kullanılmasına ilgi gösterildiğini yazdı.

Gazete, toplantılarda Güney Kıbrıs’ın yatırımlar için uygun altyapılara ve ortama sahip olduğunun vurgulandığını kaydederken, yatırımlarla ilgili hukuki çerçevenin geliştirildiğinden de bahsedildiğini belirtti.



Haberde, New York’a giden yetkililer arasında Güney Kıbrıs Merkez Bankası Müdürü Konstandinos İrodotu ile Sermaye Komitesi Başkanı Yorgos Theoharidis’in de yer aldığı ve yapılan toplantılarda Güney Kıbrıs’taki durumu anlatma fırsatı buldukları ifade edildi.

Bu arada, Fileleftheros gazetesi de Güney Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KEVE), Suudi Arabistan Ticaret Odaları Federasyonu ile iki ülke arasında yatırım konseyi oluşturulmasına yönelik iş birliği anlaşması imzalandığını yazdı.