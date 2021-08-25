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Walt Disney sendikalı işçileriyle aşı konusunda anlaştı

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ABD'nin Florida eyaletinde Walt Disney World isimli eğlence şirketi, sendikalı çalışanlarıyla koronavirüs aşılarını yaptırmaları konusunda anlaşmaya vardı.
Walt Disney sendikalı işçileriyle aşı konusunda anlaştı

ABD'nin Florida eyaletinde Walt Disney World isimli eğlence şirketi, sendikalı çalışanlarıyla koronavirüs aşılarını yaptırmaları konusunda anlaşmaya vardı.

Orlando kentinde bulunan Walt Disney Parks & Resorts ile Service Trades Council Union (STCU) isimli sendika arasında dün imzalanan anlaşmanın 1. maddesinde, "Çalışanlara, 22 Ekim'e kadar COVID-19 aşısı yaptırmaları zorunluluğu bildirilecek." ifadesi yer aldı.

Söz konusu anlaşmanın, Pfizer-BioNTech'e ait koronavirüs aşısının Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) tam onay almasından kısa bir süre sonra duyurulması dikkati çekti.

Tüm sendikalı işçiler aşılarını tam olarak yaptırmak zorunda kalacak

Eğlence şirketi ile STCU arasında varılan anlaşmaya göre, tüm sendikalı işçiler COVID-19 aşılarını tam olarak yaptırmak zorunda kalırken, aşılanmadığı için işini kaybedenler aşı belgelerini sundukları zaman eski işine geri kabul edilecek.

Walt Disney World ayrıca, 77 bin çalışandan STCU sendikasına üye 43 bin işçinin aşılanmaları için birkaç hafta içinde toplu aşı etkinlikleri düzenleyecek.

Disney geçen ay, sendika dışındaki tüm saatlik ve maaşlı çalışanlarının en geç 60 güne kadar iki doz aşılarını yaptırmaları, evden mesai yapan şirket çalışanlarının da işe dönüşte aşı kanıtlarını hazırlamaları gerektiğini duyurmuştu.

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