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Walt Disney'e ilk kez kadın başkan seçildi

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Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden Walt Disney'e 98 yıllık tarihinde ilk kez kadın yönetim kurulu başkanı seçildi.
Walt Disney'e ilk kez kadın başkan seçildi

Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden Walt Disney'e 98 yıllık tarihinde ilk kez kadın yönetim kurulu başkanı seçildi.

14 yıldır Walt Disney yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Susan Arnold, bu yılın sonunda Bob Iger’in yerini alarak 98 yıllık şirketin ilk kadın yönetim kurulu başkanı olacak.

Arnold, yeni görevine adım atarken Disney hissedarlarının uzun vadeli çıkarlarına hizmet etmeye devam edeceğini ve CEO Bob Chapek ile yakın çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

15 yıldır yürüttüğü Disney yöneticiliğinden istifa eden Bob Iger, bu ay sonunda şirketin yönetim kurulu başkanlığından da ayrılıyor.

Susan Arnold, daha önce küresel yatırım şirketi Carlyle firmasında yönetici olarak görev alırken, ABD’nin en büyük şirketlerinden bazılarında üst düzey görevlerde bulundu.

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