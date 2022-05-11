  • BIST 2.453,94
  • Altın 910.76
  • Dolar 15.2814
  • Euro 16.1195
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Warhol’un Monroe portresinde rekor fiyat: Dünyanın en pahalı ikinci sanat eseri

»
Pop art sanat akımının öncüsü Amerikalı ressam Andy Warhol’un Marilyn Monroe portresi, 195 milyon dolara satıldı.
Warhol’un Monroe portresinde rekor fiyat: Dünyanın en pahalı ikinci sanat eseri
Fotoğraf: Reuters

‘Shot Sage Blue Marilyn’ adlı portre New York’ta Christie’s müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı.

 

 

Warhol’un sanatçı Marilyn Monroe’nun 1960’larda yaptığı portrelerinden biri olan eser, 195 milyon dolardan alıcı buldu ve 20’inci yüzyılının en pahalı sanat eseri oldu.

Warhol’un Marilyn Monroe portresi, Rönesans döneminin ünlü İtalyan ressamı Leonardo da Vinci’nin Hazreti İsa’yı resmettiği 450 milyon dolara satılan ‘Salvator Mundi’ adlı tablonun ardından dünyanın en pahalı ikinci sanat eseri oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Johnny Depp-Amber Heard davasında kahkaha tufanı: Penis açıklaması olay oldu08 Mayıs 2022 Pazar 16:48
  • Neriman Cahit'in Hayatını Anlatan Belgeselin İlk Gösterimi Yapıldı08 Mayıs 2022 Pazar 14:11
  • Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı, konser sona erdi08 Mayıs 2022 Pazar 12:03
  • Gazimağusa’da İkinci Bahar Yaşam Kulübü Anneler Günü’nü Unutmadı08 Mayıs 2022 Pazar 10:15
  • Friends oyuncusu 67 yaşında hayatını kaybetti07 Mayıs 2022 Cumartesi 10:45
  • Britney Spears, çıplak pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde06 Mayıs 2022 Cuma 19:21
  • Kız İzci Örgütü'nün ''İzci Şarkılarımız'' Adlı Albüm Lansmanı Bu Akşam06 Mayıs 2022 Cuma 16:13
  • Neriman Cahit Hanımefendi Belgeseli Gönyeli'de Gösterilecek05 Mayıs 2022 Perşembe 17:55
  • Amber Heard: Zorla oral seks yaptırdı05 Mayıs 2022 Perşembe 16:55
  • Kıbrıs Türk Müzik ve Sanat Derneği Korosu Konserler Verecek05 Mayıs 2022 Perşembe 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti