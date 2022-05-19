Warner Bros daha fazla Harry Potter içeriği istiyor

Warner Bros.’un yeni CEO’su David Zaslav’ın, sevilen seriyi tartışmak için Harry Potter yaratıcısı JK Rowling ile görüşmeyi planladığı bildiriliyor. Sekiz filmlik serinin son bölümünün yayınlanmasından bu yana Harry Potter Evreni’nde pek çok oldu. Rowling, Harry Potter serisinin uzantısı Fantastik Canavarlar ile çalışmalarına devam etse de yaptığı açıklamalarla iptal kültürünün hedefinde kalarak hem hayranlar hem de serinin oyuncuları tarafından dışlanmıştı.

Ancak Warner Bros.’un yeni atanan CEO’su David Zaslav’anın Harry Potter için planları var. The Wall Street Journal’ın haberine göre; Zaslav, HBO Max için yeni “Harry Potter” içerikleri yapmak istiyor.

Ancak Rowling’in Harry Potter ile ilgili bir TV dizisi yapmak için çaba harcamak yerine bu enerjiyi yeni bir kitap yazmaya harcayabileceği de düşünülüyor. Harry’nin hikayesini anlatmaya devam etmek istemeyen biri için Rowling, şimdiye kadar büyücülük dünyasına farklı noktalardan keşfetmeyi tercih etti. Ancak Rowling, son zamanlarda transfobik söylemleri yüzünden sorunlar yaşarken yeniden kitap yazmayı tercih edebilir.