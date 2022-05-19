  • BIST 2.393,61
  • Altın 936.254
  • Dolar 15.818
  • Euro 16.7119
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak

Warner Bros daha fazla Harry Potter içeriği istiyor

»
Yeni Warner Bros CEO'su, JK Rowling ile daha fazla Harry Potter içeriği oluşturması için görüşecek.
Warner Bros daha fazla Harry Potter içeriği istiyor

Warner Bros.’un yeni CEO’su David Zaslav’ın, sevilen seriyi tartışmak için Harry Potter yaratıcısı JK Rowling ile görüşmeyi planladığı bildiriliyor. Sekiz filmlik serinin son bölümünün yayınlanmasından bu yana Harry Potter Evreni’nde pek çok oldu. Rowling, Harry Potter serisinin uzantısı Fantastik Canavarlar ile çalışmalarına devam etse de yaptığı açıklamalarla iptal kültürünün hedefinde kalarak hem hayranlar hem de serinin oyuncuları tarafından dışlanmıştı.

Ancak Warner Bros.’un yeni atanan CEO’su David Zaslav’anın Harry Potter için planları var. The Wall Street Journal’ın haberine göre; Zaslav, HBO Max için yeni “Harry Potter” içerikleri yapmak istiyor.

Ancak Rowling’in Harry Potter ile ilgili bir TV dizisi yapmak için çaba harcamak yerine bu enerjiyi yeni bir kitap yazmaya harcayabileceği de düşünülüyor. Harry’nin hikayesini anlatmaya devam etmek istemeyen biri için Rowling, şimdiye kadar büyücülük dünyasına farklı noktalardan keşfetmeyi tercih etti. Ancak Rowling, son zamanlarda transfobik söylemleri yüzünden sorunlar yaşarken yeniden kitap yazmayı tercih edebilir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LBT’NİN Biz Size Hayranız" oyununun son iki temsilini yarın ve cuma günü yapıyor17 Mayıs 2022 Salı 11:56
  • Yaşar Ersoy’dan Yeni Bir Kitap: “İnsanı ve Tiyatroyu Ne Öldürüyor?”16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:32
  • Gazimağusa'da konser16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:23
  • DSÖ’nün düzenlediği film festivalinde Türk yapımı finalde: Sharon Stone, Emilia Clarke jüride15 Mayıs 2022 Pazar 10:48
  • Marvel iki yeni trans karakterini duyurdu14 Mayıs 2022 Cumartesi 20:47
  • Sivil Savunma Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları Ödül Töreni Yapıldı14 Mayıs 2022 Cumartesi 13:11
  • Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Playboy’a soyundu13 Mayıs 2022 Cuma 17:11
  • Ayşe Tural'ın Kitap Tanıtımı ve İmza Etkinliği Gazimağusa Cittymall'da Yapılacak13 Mayıs 2022 Cuma 12:20
  • Baraka Kültür Merkezi’nde Philadelphia” filmi gösterilecek.13 Mayıs 2022 Cuma 10:41
  • Ünlü şarkıcı Adele, Sylvester Stallone’un evini satın aldı12 Mayıs 2022 Perşembe 23:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti