  • BIST 3.281,61
  • Altın 971.382
  • Dolar 18.4381
  • Euro 17.768
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Washington DC semalarında görülen 'gizemli' cisim Space X roketi çıktı

» »
Washington DC ve çevre eyaletlerinde görülen "gizemli" cismin, Space X'in fırlattığı Falcon 9 roketi olduğu ortaya çıktı
Washington DC semalarında görülen 'gizemli' cisim Space X roketi çıktı

ABD'nin başkenti Washington DC ve çevresindeki Maryland ile Virginia eyaletlerinin semasında cumartesi akşamı beliren "gizemli" gök cismi, merak uyandırdı.

Cismin görüntülerini sosyal medya platformları üzerinde paylaşan çok sayıda kişi, bunun ne olduğunu sorguladı.

Cismin Space X firması tarafından Florida'daki üsten fırlatılan ve Starlink uyduları taşıyan Falcon 9 roketi olduğu belirlendi.

Space X'ten yapılan açıklamada, söz konusu roketin 52 Starlink uydusunu yörüngeye taşıdığı kaydedildi.

STARLİNK NEDİR?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Musk, son olarak protestoların sürdüğü İran'da Starlink'i devreye sokmuştu.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Grönland'ın sıcak Eylül’ü buzullarda rekor erimeye neden oldu24 Eylül 2022 Cumartesi 11:14
  • Seçim kampanyasını finanse etmek için çıplak fotoğraflarını satışa çıkardı23 Eylül 2022 Cuma 22:58
  • ABD İranlı bazı güvenlik yetkililerine yaptırım uyguladı23 Eylül 2022 Cuma 14:55
  • ABD'de cinayetten hapis yatan Müslüman, 23 yıl sonra suçsuz bulunarak salıverildi21 Eylül 2022 Çarşamba 18:44
  • Yemek yeme yarışmasında boğularak öldü20 Eylül 2022 Salı 12:53
  • ABD, stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satacak20 Eylül 2022 Salı 08:42
  • ABD’li rap yıldızının seks videosu ifşa oldu19 Eylül 2022 Pazartesi 23:45
  • Biden: Putin köşeye sıkıştı17 Eylül 2022 Cumartesi 15:51
  • ABD 2023 mali yılı için Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı17 Eylül 2022 Cumartesi 10:21
  • Trump, adaylığının engellenmesi durumunda ‘büyük problem’ yaşanacağını söyledi16 Eylül 2022 Cuma 21:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti