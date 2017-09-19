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Washington Erdoğan'ın korumalarına silah satışını durdurdu

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Washington Erdoğan'ın korumalarına silah satışını durdurdu
ABD yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarına silah satışının yasaklandığını duyurdu.

Washington'da açıklama yapan ABD'li senatörler Patrick Leahy ve Chris Hollen, şu an ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki korumaların silah alımına izin verilmeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen Mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında Türk Büyükelçiliği konutu önünde yaşanan ve korumaların da karıştığı arbedenin ardından bir tasarı hazırlanarak ABD Senatosu Bütçe Komisyonu sunulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarına silah satışının yasaklanmasını öngören tasarı eylül ayı başında ABD Senatosu Bütçe Komisyonu tarafından onaylandı.

Senatör Patrick Leahy ile birlikte söz konusu tasarıyı hazırlayan Chris Van Hollen, BM Genel Kurul toplantıları nedeniyle şu an ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve korumalarıyla ilgli pazartesi günü bir açıklama yaparak, "Korumalara silah satışı şu an için gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı.

Leahy ve Hollen açıklamasında, "ABD'nin Türk emniyet birimlerine yönelik silah satışını  durdurmak gerekiyor. Barışçıl gösteriler düzenleyenrek hükümeti protesto eden Türk vatandaşları keyfi olarak tutuklanıp kötü muameleye maruz kalıyor"  diye konuştu.

Senatörler Patrick Leahy ve Chris Van Hollen, eylül ayı başındaki komisyonun ilgili oturumundaki konuşmasında bu karar ile Türkiye'ye önemli mesaj verildiğini belirtti. Van Hollen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının, Amerikan topraklarında barışçıl bir şekilde protesto gösterisi düzenleyen Amerikalılara saldırmasına izin vermeyeceğiz ve bu davranışlarından dolayı onlara silah satışını onaylamayacağız" diye konuşmuştu.

Trump yönetimi, New Hampshire merkezli Sig Sauer adlı silah üreticisinin Erdoğan'ın korumalarına yaklaşık 1 milyon 200 bin dolar değerinde yarı otomatik tabanca ve mühimmat satışına yeşil ışık yaktığını bu yılın başında Kongre'ye bildirmişti. Ancak Türk Büyükelçiliği önünde yaşanan olayın ardından satış askıya alınmıştı.

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