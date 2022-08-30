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Washington Post: İran, Ukrayna savaşı için Rusya’ya SİHA sattı

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Washington Post'a konuşan adı açıklanmayan bir istihbarat yetkilisi, İran'a ait insansız hava araçlarının Rusya'ya ulaştıktan sonra ilk teknik testlerinin yapıldığına dikkat çekerek, "Sistemde bir kaç hata vardı. Ruslar tatmin olmadı" dedi.
Washington Post: İran, Ukrayna savaşı için Rusya’ya SİHA sattı

İran’ın, Rusya’ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere silahlı insansız hava araçları (SİHA) gönderdiği ancak Rusların ilk teknik testlerden memnun olmadığı iddia edildi.

Washington Post gazetesi ismi açıklanmayan Batılı istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberde, radarlara, topçulara ve diğer askeri hedeflere yönelik saldırılar için mühimmat taşıyabilen İran’a ait en az iki tip SİHA taşıyan nakliye uçaklarının, 19 Ağustos’ta İran’daki bir havalimanından Rusya’ya hareket ettiğini yazdı.

Haberde, yetkililerin, İran’ın Rusya’ya “Muhacir-6” ve “Şahid” serisi SİHA’lar gönderdiği ve bunun Tahran tarafından Moskova’ya gönderilecek yüzlerce insansız hava araçlarını (İHA) kapsayan ilk sevkiyat olduğunu düşündüğü aktarıldı.

‘CİDDİ TEKNİK SORUNLAR GÖRÜLDÜ’

İran’a ait insansız hava araçlarının Rusya’ya ulaştıktan sonra ilk teknik testlerinin yapıldığını ancak testlerin ciddi teknik sorunlarla gölgelendiğini belirten Batılı bir istihbarat yetkilisi, “Sistemde bir kaç hata vardı. Ruslar tatmin olmadı” ifadelerini kullandı.

Haberde, yetkililerin, İran’ın Rusya’ya “Muhacir-6” ve “Şahid” serisi SİHA’lar gönderdiği ve bunun Tahran tarafından Moskova’ya gönderilecek yüzlerce insansız hava araçlarını kapsayan ilk sevkiyat olduğunu düşündüğü aktarıldı.

Batılı yetkililer, bin 500 ila 2 bin askeri gözetleme İHA’larına sahip olan Rusya’nın, “düşman topraklarının derinliklerindeki hedefleri tam olarak vurabilecek” türden nispeten az sayıda saldırı uçağına sahip olduğunu ve İran’a ait insansız hava araçlarının Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekatında önemli bir boşluğu doldurmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Temmuz’da Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, İran’ın yakın zamanda Ukrayna savaşı için Moskova’ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce İHA göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu söylemişti. 

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