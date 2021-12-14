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Washington Post: İsrail, Suriye’deki kimyasal tesisleri vurdu

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ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post, Haziran ayında Suriye’ye düzenlenen ve 8 kişinin öldüğü hava saldırılarında İsrail’in parmağı olduğunu duyurdu.
Washington Post: İsrail, Suriye’deki kimyasal tesisleri vurdu

 

Gazetenin haberine göre, 8 Haziran gece yarısından hemen sonra, İsrail savaş uçakları hava saldırısı için Suriye topraklarının kuzey sınırını geçti. Jetler, Şam ve Humus şehirleri yakınlarındaki üç askeri hedefe füzeler ateşlerken, bir albay ve gizli bir Suriye askeri laboratuvarında çalışan bir mühendis de dahil olmak üzere yedi kişi hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Kuvvetleri, standart uygulamayı takip ederek, Suriye hava sahasına yapılan saldırı hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Ancak Batı başkentlerindeki istihbarat analistleri operasyonla ilgili ilginç bir detay açıkladı: Buna göre, Suriye’deki önceki İsrail saldırıları neredeyse her zaman İran’ın vekil güçlerini ve silah sevkiyatlarını hedef alırken, 8 Haziran saldırısı Suriye askeri tesislerini hedef aldı. İsrail’in hedeflerinin ülkenin eski kimyasal silah programıyla bağlantılı yerler olduğu bildirildi.

KİMYASAL SİLAH PROGRAMINA KARŞI

Konuyla ilgili bilgi verilen mevcut ve eski istihbarat ve güvenlik yetkililerine göre, 8 Haziran saldırısı, İsrailli yetkililerin Suriye’nin ölümcül sinir gazı üretimini yeniden başlatmaya yönelik yeni bir girişimi durdurma çabasının parçasıydı.

Konuyla ilgili bilgi verilen yetkililer Washington Post’a İsrail’in Suriye’nin kimyasal silah programını yeniden başlatmaya çalıştığına inandıklarını söyledi.

ABD DE DURUMDAN HABERDARDI

İsrailli yetkililer, Suriye hükümetinin sekiz yıl önce vazgeçtiği kimyasal silah kapasitesini yeniden inşa etmek için gerekli kimyasal öncüleri ve diğer malzemeleri elde ettiğini öne süren istihbarata dayanarak, bir yıl önce ve benzer bir baskın emri verdi. ABD ve Batılı istihbarat yetkilileri de bu durumdan haberdardı.

Yetkililer, saldırıların, Suriye ordusunun ölümcül sarin sinir gazı yapmak için kullanılabilecek önemli bir kimyasalı ithal etmek için yaptığı başarılı girişimin ardından başladığını söyledi. Yetkililer, bazı faaliyetlerin tespit etmesiyle endişelerin arttığını söyledi.

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