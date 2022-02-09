Washington Ulusal Katedrali'nin çanları, ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 900 bin kişi için çaldı

ABD'de Covid-19 salgını sırasında hayatını kaybeden 900 bin kişi için pazartesi akşamı Washington Ulusal Katedrali'nde bir anma töreni gerçekleştirildi.

ABD'de Covid-19 salgını sırasında hayatını kaybeden 900 bin kişi için pazartesi akşamı Washington Ulusal Katedrali'nde bir anma töreni gerçekleştirildi. Washington DC'deki katedral, koronavirüsten ölen her bin kişi için bir kez olmak üzere cenaze çanını 900 kez çaldı.

Sosyal medyadan da canlı olarak yayınlanan anma töreni yaklaşık 90 dakika sürdü.

New Yorker kadrolu yazarı ve Foreign Policy dergisinin eski genel yayın yönetmeni Susan B. Glasser, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu özel ve üzücü geleneğin 2020'de başladığı zamanı, 50 bin ve 100 bin sayılarının korkunç ve imkansız gibi geldiğini hatırlıyorum. İşte buradayız. Şüphe yok ki, sayı yakında bir milyona ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Covid-19 ölümlerinin sayısı, ülkedeki ilk ölümün bildirilmesinden yaklaşık iki yıl sonra, birkaç gün önce 900 bini aştı.

Brown Üniversitesi Kamu Sağlığı Fakültesi Dekanı Ashish Jha, "Tıp bilimini doğru anladık ama sosyal bilimlerde başarısız olduk. İnsanların aşı olmalarına nasıl yardımcı olacağımız, dezenformasyonla nasıl mücadele edeceğimiz ve bunu nasıl politize etmeyeceğimiz konusunda başarısız olduk. Amerika olarak başarısız olduğumuz yerler bunlar" yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden da kaybedilen hayatların "bir başka trajik dönüm noktası" olduğunu belirterek aşı olma çağrısında bulundu.

Biden, yaptığı açıklamada, "Aşı olun, çocuklarınızı aşılatın ve eğer şartları sağlıyorsanız hatırlatma dozunu vurdurun. Aşı olmak bedava, kolay ve etkili, -hem de hayatınızı ve sevdiklerinizin hayatlarını kurtarabilir" ifadelerini kullandı.

Günlük vaka sayılarının ülke genelinde düşüşe geçtiği ancak yeni ölümlerin 7 günlük değişken ortalamasının hala 2 binin üzerinde olduğu ABD'de artan sayıda eyalet Covid-19 kısıtlamalarını hafifletmek yönünde adım atıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından toplanan verilere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde Pazartesi akşamı itibarıyla yaklaşık 77 milyon Covid-19 vakası ve 905 bin ölüm kaydedildi.