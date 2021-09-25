Washington'da salgında hayatını kaybedenler anılıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da koronavirüsten hayatını kaybedenler anılıyor. National Mall parkına, salgında yaşamını yitiren Amerikalıları anmak için yüz binlerce beyaz bayrak yerleştirildi.

Washington anıtına gelenler anıta doğru uzanan beyaz bir bayrak denizi ile karşılaşıyor.

Bu bayraklar ABD’de salgın sebebiyle şu ana kadar hayatını kaybeden 684 bin 428 kişiyi simgeliyor ve bu rakam her dakika güncelleniyor. Çünkü günde binden fazla kişi hayatını kaybediyor.

Alandaki bazı bayrakların üzerinde ölenlerin isimleri ve mesajlar yazılı.

20 dönümlük bir alanı kaplayan "In America: Remember" isimli açık hava enstalasyonu iki hafta boyunca ziyarete açık olacak.