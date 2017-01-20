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Washington'da Trump için karşılama töreni

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Washington'da Trump için karşılama töreni
ABD Başkanlığı görevini devralmak üzere başkent Washington'a gelen Donald Trump için Lincoln Anıtı önünde karşılama töreni yapıldı.

Seçimleri kazanması ve 2,5 aylık geçiş sürecini tamamlamasının ardından New York'tan ayrılıp Washington'a geçen Trump'ın gelişini kutlamak amacıyla anıt önünde "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" temalı konser verildi.

Konserde ABD Ordusu Bando Orkestrasının yanı sıra Toby Keith, Jon Voight, The Piano Guys, Lee Greenwood, RaviDrums, 3 Doors Down ve The Frontmen of Country gibi şarkıcılar, müzik ve dans grupları sahne aldı.

Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki İsimsiz Asker Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra konser alanına gelen Trump, anıtın önünde toplanan binlerce kişiye hitap etti.

Kısa süren konuşmasında Amerikan halkına teşekkür eden Trump, "Bu yolculuk 18 ay önce başladı ve siz benden çok daha fazla iş yaptınız. Ben sadece bir elçiydim." dedi.

Yarışın ilk aylarında seçimi kazanacağı konusunda birçok kişide şüpheler olduğunu belirten Trump, kampanyasının son ayında çok değişik şeyler yaşandığını ve ibrenin hızla kendisini göstermeye başladığını söyledi.

ABD dışındaki şirketleri geri getirme ve Amerikan ordusunu yeniden inşa etme vaatlerini yineleyen Trump, "Amerika'yı tekrar büyük yapacağız." diye konuştu.

Etkinlik, Trump'ın konuşmasının ardından havai fişek gösterileriyle devam etti.

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