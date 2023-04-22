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Washington’dan Ankara karşıtı açıklama: F-16’ları hak edecek bir şey yapmadılar

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Son dönemde ABD ile Türkiye arasında yumuşama adımları atılırken, geçen hafta F-16 modernizasyon kitleri için Washington'ın hamlesine tepki geldi.
Washington’dan Ankara karşıtı açıklama: F-16’ları hak edecek bir şey yapmadılar

Son yıllarda tansiyonun yüksek olduğu Ankara-Washington hattında geçen hafta dikkat çekici bir gelişme yaşanmıştı… ABD Dışişleri Bakanlığı, F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi Link-16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına yönelik kararını resmi olarak Kongreye ilettiğini bildirmiş ve bu gelişme Ankara’dan memnuniyetle karşılanmıştı.

Fakat bu hamlenin, NATO üyesi Türkiye’nin milyarlarca dolara F-16 satın almasını içeren daha büyük bir anlaşmaya dahil olmadığı belirtilirken bu süreçte de net bir ilerleme görülmedi. Geçen hafta yapılan ve Kongre’nin onaylayarak Türkiye’ye yapılan bu satış uzun yıllar sonra ABD’nin Türkiye’ye yaptığı ilk satış olarak kayıtlara geçerken bugün Ankara karşıtlığıyla bilinen ABD’li senatör Bob Menendez’den çok sert açıklamalar geldi.

“BEN HALEN İTİRAZ EDİYORUM”

ABD Senatosu’ndaki Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez, Türkiye’ye F-16 satışına karşı olduğunu söyledi. Yunanistan devlet televizyonuna konuşan Menendez, “Türkiye bu şekilde bir ödül alacak bir şey yapmadı. Ben F-16 satışına karşı olmayı sürdürüyorum” dedi.

Menendez, “Erdoğan hükümeti Yunanistan’a karşı tavrını durdurmalı” ifadesini kullandı. ABD’li siyasetçi, “Kongre Türk F-16 füze sistemlerinin modernizasyonuna yeşil ışık yakmadı iletişimle ilgili parçaların satışına onay verdi” dedi.

“20 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA DEĞİL”

Türkiye, ABD’den 20 milyar dolar değerinde yeni F-16 savaş uçakları ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti satın almak istiyordu. Yunan medyasına konuşan Menendez, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ile ilgili de, “Yunanistan ve Türkiye’deki seçimlerden sonra iki ülke arasındaki ilişkiler şekillenecek. Yunanistan hükümeti her zaman Türkiye ile barış içinde yaşamak istiyor. Hava sahalarını ihlal eden, kıta sahanlığını ihlal edenler Yunanistan değil. Yunanistan’dan ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ diye açıklamalar yapılmıyor” yorumunu da yaptı.

Menendez, Türkiye’nin Yunanistan’a karşı tavrının değişmesini umut ettiğini belirtti.

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