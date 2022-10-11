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Web kamerasını açmayı reddeden çalışanı işten çıkaran şirkete 75 bin avro tazminat

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Hollanda mahkemesi çalışanları web kamerası açmaya zorlamanın özel hayatı ihlal ettiğine hükmetti.
Web kamerasını açmayı reddeden çalışanı işten çıkaran şirkete 75 bin avro tazminat

NL Times’ın haberine göre, ABD Florida merkezli bir şirket (Chetu), web kamerasını tüm gün açık tutmayı reddeden Hollanda merkezli bir uzaktan çalışanın işten çıkarılmasından sonra yaklaşık 75 bin avro (1,35 milyon TL) tazminat ödemeye mahkum edildi.

Çalışan, web kamerasını günde dokuz saat açık bırakmanın kendisini rahatsız hissettirdiğini ve özel hayatının ihlali olduğunu söyleyince şirket, ‘çalışmayı reddetme’ ve ‘itaatsizlik’ gerekçesiyle işten çıkardı.

Çalışmayı reddettiğine dair bir kanıt yok

Geçen hafta yayınlanan bir kararla mahkeme, bu nedenlerin çalışanın işten çıkarılması için yeterli sebep olmadığına hükmetti. Mahkeme kararında ‘çalışmayı reddettiğine dair hiçbir kanıt yok’ yazarak kamerayı açık bırakma talimatının çalışanın özel hayatına saygı hakkına aykırı olduğu ve işten çıkarmanın hukuken geçerli olmadığı belirtti.

Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) vatandaşlara ‘özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı’ veren 8’inci maddesine atıfta bulunuyor. Chetu, bir çalışanın web kamerasını açık bırakmasını istemenin, yönetimin geleneksel bir ofiste çalışırken onları görebilmesinden farklı olmayacağını savundu. Ancak mahkeme, ‘çalışanları gözlemlemenin geçerli sebepleri olması’ gerektiği ve bu durumda bir çalışandan kamerasını açık bırakmasını istemenin haksız bir saldırı olduğunu kaydetti.

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