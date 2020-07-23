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Weber: “Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik saldırıları kabul edilemez”

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Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı Weber, "Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik saldırıları kabul edilemez” dedi.
Weber: “Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik saldırıları kabul edilemez”

Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Halk Partisi (EPP) Grubu Başkanı Manfred Weber, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de yaşanan gerilimden Ankara'yı sorumlu tuttu. Sık sık yapıl uyarılara rağmen bu yönde olumlu bir gelişme olmadığını belirten Weber, "Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik saldırıları kabul edilemez. Bugünkü konuşmamda Türk hükümetinin Yunanistan ve Kıbrıs'ın yanında olduğumuzu anlaması için Ankara'ya yönelik yaptırım çağrıda bulundum." dedi.

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON DA YAPTIRIM İSTEDİ

Elysee Sarayı'nda Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nicos Anastasiades'i kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Yunanistan ve Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal etmekle suçladığı Türkiye’nin cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Fransa'nın Kıbrıs ve Yunanistan'ın yanında olduğunu söyleyen Macron, "Bir kez daha, Türkiye egemenlik hakları ihlal edilen Kıbrıs ve Yunanistan'ın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum bir ülkenin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ya da tehdit edilmesi kabul edilebilir değil. cezalandırılmalı." dedi

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