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WeChat Yeni Üye Kaydını Durdurdu

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WeChat Yeni Üye Kaydını Durdurdu
WeChat Yeni Üye Kaydını Durdurdu

Çin'in popüler sosyal medya uygulaması WeChat, yeni üye alımını durdurdu. Karar, WeChat'in sahibi Tencent'e ve diğer teknoloji devlerine başka sektörlerde yapılan çeşitli kısıtlamaların ardından geldi.

Teknoloji devlerine karşı sert tedbirler alan Çin'de, 1 milyardan fazla üyesi bulunan WeChat'in üye alımını kapatması piyasada tedirginliğe neden oldu. Şirket, teknik bir yükseltme yapıldığını ve yeni kullanıcı alımına ağustos ayında devam edeceğini açıkladı.

Kararın WeChat’in sahibi olan Tencent’e ve diğer teknoloji devlerine yönelik kısıtlamaların ardından gelmesi ise tedirginliği artırdı.

Tencent, yaptığı açıklamada, halihazırda 1 milyardan fazla kullanıcısı olan WeChat’in ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bir "güvenlik teknik yükseltmesinden" geçtiğini belirtti.

Mesajlaşmadan yemek sipariş etmeye, arkadaş aramadan faturaları ödemeye kadar her alanda kullanılan WeChat uygulamasının, yeni kullanıcı kayıtlarını askıya alması soru işaretlerine neden oldu.

ÇİN TEKNOLOJİ DEVLERİNİ BASKILIYOR

Çin'in son dönemde piyasalara ilişkin pek çok alanda sert düzenleyici tedbirler alması dikkat çekiyor.

Araç çağırma uygulaması Didi ve dünya online satış devi Alibaba'ya dönük düzenlemelerin ardından dün eğitim sektörüne dönük düzenlemeler gündeme gelmişti.

Son gelişmelerle birlikte Tencent de Çin'in düzenleme dalgasından nasibini alan teknoloji devlerinin arasına girdi.

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