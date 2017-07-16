West Capella'nın matkabı delmeye başlıyor

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı olarak ilan ettiği MEB içerisindeki 11’inci parselde, Fransız menfaatleri hesabına gerçekleştirilecek sondajın, Paris’i de harekete geçirdiği ve Paris’in, süreci ihtiyatlı bir şekilde izlediği haber verildi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly’nin, sözde Rum MEB’indeki “ileri sürülen tehditleri ve Türk meydan okumaları karşısında Kıbrıs Cumhuriyeti’ni desteklemek için”, yarın Güney Kıbrıs’a gideceğini yazan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki temasları çerçevesinde Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’le bir araya gelecek Parly’nin, bölgede bulunan ve son günlerde Larnaka limanına demirleyen Fransız savaş gemilerini ziyaret edeceğini belirtti.

Fransız savaş gemilerinin radarlarının, West Capella sondaj gemisinin sondaja başladığı 11’inci parsele çevrildiğini kaydeden gazete, Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Rene Troccaz’ın, Fransa Milli Günü dolayısıyla dün Güney Kıbrıs’taki Fransa Büyükelçiliği’nde verilen resepsiyonda yaptığı konuşmaya yer verdi.

Gazete, Troccaz’ın konuşmasında “Fransa için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dost ülke ve müttefik olduğunu, bunların boş sözlerden ibaret olmadığını çünkü bunu sürekli gösterdiklerini ve bunu bugün de yapmaya devam ettiklerini” söylediğini iletti.

HRİSTODULİDİS

Gazeteye göre, Rum hükümeti sözcüsü Nikos Hristodulidis ise Yunan devlet televizyonu “ERT’ye” açıklamasında, “Türk kışkırtıcılığının tırmanmasının karşılıksız olduğunu, çünkü Kıbrıs MEB’indeki deneme sondajlarının normal bir şekilde devam ettiğini ve Lefkoşa’nın da alçak tonlar muhafaza ettiğini” iddia etti.

“Ciddiyet, soğukkanlılık ve az konuşma gerektiğini” ifade eden Rum sözcü, “gerilim oyununa veya Türkiye’nin kurmaya çalıştığı Kıbrıs’ın egemenlik haklarının kuşkuya düşürülmesi oyununa sürüklenmemeleri gerektiğini” söyledi.

Barbaros araştırma gemisinin bölgeye gönderilmesi konusunda ise Hristodulidis, “en nihayetinde geminin Omorfo (Güzelyurt) körfezine yöneldiğinin görülmediğini” ekledi.

Gazete başka bir haberinde ise, Barbaros araştırma gemisinin, dün akşam tek yanlı ilan edilen Rum MEB’indeki 6’ncı parsele giriş yaptığını iddia etti.

“MATKAP BUGÜN VEYA YARIN SABAHA YAKIN ÇALIŞIYOR”

West Capella isimli sondaj gemisindeki çalışmaların ise normal ve program temelinde sürdüğünü de yazan gazete, Rum Yönetimi hesabına bölgedeki üç boyutlu sismografik araştırmaları tamamlayan Ramform Hyperion isimli geminin ayrılmasının hemen ardından “matkabın ise dün akşam dönmeye başlamasının beklendiğini” ifade etti.

Alithia ise “Bugün veya Yarın Sabaha Yakın Matkap Çalışıyor” başlıklı haberinde, West Capella gemisinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB’indeki 11’inci parselde yapacağı sondajın başlamasının, artık birkaç saatlik mesele olduğunu yazdı.

Gazete, Rum “hükümet kaynaklarından elde ettiği bilgilere” dayanarak, araştırma gemisinin hazırlıkları tamamladığını ve bugün veya yarın sabaha yakın saatlerde, normal şekilde sondaja başlayacağını haber verdi.

Simerini gazetesi ise “Enerji Duvarı- Kıbrıs’ın Jeopolitik Rolü Büyük Ölçüde Artıyor” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile Total şirketinin Güney Kıbrıs Müdürü Yves Grosjean’ın açıklamalarına yer verdi.

Gazeteye göre Lakkotripis açıklamasında “potansiyel yatağın yapısının, Mısır’ın Zor yatağınınkiyle benzer tipte, karbonik olduğunun tahmin edildiğini” belirtirken, “ilk kez sözde Rum MEB’indeki karbonik bir hedefte sondaj yapılacağına” dikkati çekti.

Gazete, Total şirketinin Güney Kıbrıs Müdürü Grosjean’in ise açıklamasında “11’inci parselde doğal gaz bulunması perspektifleri konusunda oldukça iyimser göründüğü” aktardı.

Gazete “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” enerji planlamasının hayata geçirilmesinin EastMed projesi perspektifiyle doğrudan bağlantılı olduğunu da ekledi.

Öte yandan haberinde “askeri kaynakların” değerlendirmelerine de yer veren gazete, bunların gazeteye “West Capella gemisinin engellenmesinin, Rum yönetiminin platform çevresinde ilan ettiği 500 metrelik yasaklanmış alanda bir Türk gemisinin girişi demek olduğu ve 500 metrelik mesafe haricinde, bunun esaslı bir tahrik olarak algılanmadığı” izahında bulunduklarını ekledi.

Kathimerini gazetesinde yer alan bir haberde ise “bölgeye gönderilen iki Türk savaş gemisinden birinin, sondaj noktasının çevresindeki 10 deniz mili mesafede hareket halinde olduğu”, öte yandan “eldeki bilgilerin”, “bir savaş gemisinin de güvenlik bölgesinin dışında hareket ettiği yönünde olduğunu” ekledi.