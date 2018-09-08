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Westworld'den esinlenen yetişkin sitesinde seks robotları striptiz yapacak

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Seks endüstirisinde robotların popülerliği her geçen gün artarken, canlı erotik şovlar sunan CamSoda da bir şovunda canlı model yerine seks robotu kullanacaklarını açıkladı.
Westworld'den esinlenen yetişkin sitesinde seks robotları striptiz yapacak

CamSoda'nın haftalık ücretsiz yeni şovunda canlı model yerine seks robotunun striptiz yapacağı belirtildi. CamSoda'nın Daily Star'a konuşan sahibi, Westworld gibi bilimkurgu anlatılarının kendisini çok etkilediğini, bu sebeple sitenin takipçilerine benzer bir hizmet sunmaya karar verdiğini belirtti.

Seks robotu şov sırasında, tıpkı diğer şovlarda olduğu gibi 'bahşiş' veren kullanıcıların isteklerini yerine getirecek ve onlarla iletişim kuracak. Robotun başlangıçta kullanıcılarla iletişim kurmak konusunda çok becerikli olamayacak olsa da, zaman geçtikçe algoritmaları çözeceği ve 'sofistike' taleplere de cevap verebileceği belirtildi.

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