  • BIST 107.397
  • Altın 173,881
  • Dolar 4,0910
  • Euro 4,9872
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 26 °C
FLAŞ HABERKulisler hareketlendi...Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor...

WhatsApp 16 yaşından küçüklere yasaklanacak

»
Bu yasak çok konuşulacak
WhatsApp 16 yaşından küçüklere yasaklanacak

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, AB ülkelerinde 16 yaşından küçüklere yasaklanacak. Uygulama, yeni kullanım koşullarını onaylanmasını istediğinde kullanıcılardan 16 yaşından büyük olduklarını doğrulamaları isteyecek. AB dışındaki ülkelerdeyse yaş sınırı 13 olarak devam edecek.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 16 yaşından küçüklere yasaklanacak.

Şu anda WhatsApp'ın AB ülkelerindeki kullanım yaşı 13, ancak şirket AB'nin yeni veri mahremiyeti kurallarını gelecek ay uygulamaya koymasından önce kendi kullanım koşullarını değıiştirdi.

Facebook'un sahibi olduğu uygulama, önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni kullanım koşullarını onaylamasını istediğinde, kullanıcılardan 16 yaşından büyük olduklarını doğrulamalarını talep edecek.

Yeni yaş sınırının nasıl mecbur tutulacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

AB Genel Veri Koruma Kuralları (GDPR) 25 Mayıs'ta uygulamaya girecek ve insanlar şirketlerin kişisel bilgilerini nasıl kullanabileceği konusunda çok daha fazla denetim sahibi olacak. İstedikleri takdirde bilgilerinin silinmesini isteme hakkı da verilecek.

Yeni kurallarda çocukların kişisel verilerinin pazarlama ya da kullanıcı hesabı açmak için toplanmasını önlemeye yönelik düzenlemeler de var.

Geçmişte veri paylaşımı uygulamaları nedeniyle soruşturulan WhatsApp, bu kararın AB'deki "üst düzey yeni şeffaflık standartlarına" ulaşmalarına yardımcı olacağı vurgulandı.

Ancak uygulama, dünyanın geri kalanındaki yaş sınırını 13 olarak tutmayı planlıyor.

Snapchat, Instagram, Pinterest, Twitter. Musical.ly ve Reddit gibi çoğu sosyal medya uygulaması 13 yaş ve altına yasak.

13 yaş sınırı kısmen ABD'deki Çocukların İnternetteki Mahremiyetini Koruma Yasası'nın (COPPA) daha küçüklerin kişisel bilgilerinin toplanmasının yasaklanması nedeniyle konuldu.

Ancak Facebook, geçen Aralık'ta altı yaş ve üstü çocukları hedef alan Messenger Kids uygulamasını başlattı. Messenger Kids reklam almıyor ve COPPA'ya uygun tasarlandı.

whatsapp_shutter-1.jpg

Farklı yaklaşım

WhatsApp yeni kullanım kurallarında ayrıca kullanıcıların, uygulamanın sakladığı bilgilerini ayrıntılı bir rapor olarak indirebilmelerine olanacak tanıyacak.

Bu bilgiler arasında, kullanılan telefonun markası ve modeli, telefon rehberindekiler ve gruplar ve engellenen telefon numaraları bulunuyor.

 

Kişisel bilgileri kullanımı nedeniyle son aylarda yoğun eleştiriler alan Facebook ise farklı bir yaklaşım benimsedi.

Facebook GDPR'ye uymak için 13-15 yaş arası kullanıcıların bilgilerini paylaşabilmeleri için anne-baba ya da vasinin iznini isteyecek.

whatsapp.jpg

Bu izin verilmezse, Facebook'un tamamen kişiselleştirilmiş versiyonunu göremeyecekler.

Bu arada yine Facebook'a ait Instagram da kullanıcıların saklanan verilerini indirebilmelerine olanak tanıyan bir hizmet başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Google çalışanları: Pentagon ile işbirliği yapmak istemiyoruz09 Nisan 2018 Pazartesi 16:46
  • Elon Musk'tan 'ölümsüz diktatör' uyarısı08 Nisan 2018 Pazar 13:47
  • Telegram'ın yasaklanması için dava açıldı07 Nisan 2018 Cumartesi 22:21
  • İç sesi yazıya dönüştürebilen aygıt geliştirildi07 Nisan 2018 Cumartesi 22:18
  • İç sesi yazıya dönüştürebilen aygıt geliştirildi07 Nisan 2018 Cumartesi 22:18
  • NASA bir ilki gerçekleştirecek06 Nisan 2018 Cuma 01:11
  • "Katil robot" tartışmaları sürüyor06 Nisan 2018 Cuma 01:08
  • Facebook, "yalan haber" paylaşan arkadaşları gösterecek04 Nisan 2018 Çarşamba 16:50
  • Facebook görüşme ve mesajlarımızı topluyor27 Mart 2018 Salı 17:23
  • Facebook, kullanıcıların cep telefonu konuşmalarını ve SMS'lerini de 'kaydetmiş'26 Mart 2018 Pazartesi 19:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti