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WhatsApp 2 milyar kullanıcıyı geçti, şifrelemeye vurgu yaptı

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Internet üzerinden mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma servisi WhatsApp dünya genelinde kullanıcı sayısının 2 milyarı aştığını duyurdu.
WhatsApp 2 milyar kullanıcıyı geçti, şifrelemeye vurgu yaptı
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METİN BOYUTUAaAa

Internet üzerinden mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma servisi WhatsApp dünya genelinde kullanıcı sayısının 2 milyarı aştığını duyurdu.

2014 yılında Facebook tarafından satın alınan mesajlaşma uygulaması gelişmeyi resmi internet sitesinden duyururken görüşme ve yazışmaların gizliliğini korumak için güçlü bir şifreleme altyapısı kullandıklarına özellikle vurgu yaptı.

WhatsApp kullanılarak gönderilen her bir mesajın koşulsuz olarak uçtan uca şifreleme ile korunduğunu belirten şirket açıklamasında "güçlü şifreleme, WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz bilgileri güvende tutan ve sizi bilgisayar korsanlarından ve suçlulardan korumaya yardımcı olan kırılmaz dijital bir kilit gibi çalışır. Mesajlar yalnızca telefonunuzda tutulur ve biz dahil başka hiç kimse mesajlarınızı okuyamaz veya çağrılarınızı dinleyemez," ifadelerini kullandı.

Öte yandan çocuk koruma organizasyonları Facebook'a platformlarındaki şifrelemeye son vermesi çağrısında bulunarak bu durum çocuk istismarcılarının özgürce hareket etmesini sağladığını belirtiyor.

Bu gruplar şifreleme sayesinde çocuk pornolarının internet ortamında kolayca paylaşılabildiğini belirtiyor.

Şifreleme yanlıları ise özel erişim ya da emniyet birimlerine sunulan arka kapıların güvenlik açıklarına neden olacağını; suçluların, siber korsanların ve otoriter rejimlerin bu açıkları kullanabileceğini savunuyor.

WhatsApp'ın uyguladığı uçtan uca şifreleme teknolojisi çoğu zaman kolluk kuvvetlerinin mahkeme emri olmasına rağmen kullanıcı bilgilerine erişmesine olanak tanımıyor. Facebook bu teknolojiyi Messenger ve Instagram gibi diğer uygulamalarında da kullanmayı planlıyor.

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