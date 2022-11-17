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WhatsApp anket özelliğini Android ve iOS’ta başlattı

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Tüm dünyada kullanılan en önemli mesajlaşma uygulaması konumunda yer alan WhatsApp yeni özellikler eklemeye devam ediyor. WhatsApp kullanıcıları artık grup sohbetlerinde anket oluşturabilecek
WhatsApp anket özelliğini Android ve iOS’ta başlattı

WhatsApp, Android ve iOS kullanıcıları için yeni bir özellik kullanıma sundu. Uygulamada artık anket oluşturulabilecek. Bir süredir beta sürümlerinde test edilen anket özelliği başarılı olmasının ardından kararlı sürüme sunuldu.

WHATSAPP ANKET ÖZELLİĞİ KULLANIMA AÇILDI

WhatsApp Anketleri, kullanıcıların hem bireysel hem de grup sohbetlerinde anketler oluşturmasına izin verecek.

WhatsApp Anketleri özelliği, kullanıcıların 12 seçeneğe kadar bir anket oluşturmasına olanak tanıyacak. Aynı cevap seçeneği tekrar yazıldığı takdirde platform kullanıcıları uyaracak.

Bir kişi, bir veya daha fazla seçeneğe de oy verebilir.

Şu an itibariyle, bu özellik WhatsApp Web için mevcut değil.

WHATSAPP ANKET NASIL OLUŞTURULUR?

* Adımlara geçmeden önce, telefonunuzda WhatsApp’ın en son sürümünü yüklediğinizden emin olun.

Adım 1: Telefonunuzda WhatsApp’ı açın ve bireysel veya grup sohbetine tıklayın.

Adım 2: Android’de ek simgesine veya iPhone’da + simgesine dokunun.

Adım 3: Şimdi, Konum, Ödeme vb. diğer seçeneklerin yanında alttaki Anket seçeneğini görebileceksiniz. Anket üzerine dokunun.

Adım 4 : Soruyu ‘Soru Sor’ bölümüne yazmanızı isteyen bir ekrana yönlendirileceksiniz. Ayrıca, 12 adede kadar cevap seçeneği ekleyebilirsiniz.

Adım 5: Soru ve cevap seçeneklerini ekledikten sonra Gönder’e dokunun.

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