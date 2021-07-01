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WhatsApp çalışanları isyan etti

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WhatsApp'ın İspanyol içerik moderatörleri ve müşteri hizmetleri temsilcileri, şirketi diğer çalışanlarla eşit ücret haklarına sahip olmak için zorluyor.
WhatsApp çalışanları isyan etti

WhatsApp'ın İspanyol içerik moderatörleri ve müşteri hizmetleri temsilcileri, şirketi diğer çalışanlarla eşit ücret haklarına sahip olmak için zorluyor. Çalışanlar, Accenture'ın Teksas'taki ofisi üzerinden istihdam ediliyorlar ve uzun süredir eşit koşullara sahip olmak için seslerini duyurmaya çalıştıklarını söylüyorlar.

89 KİŞİNİN İMZASI YER ALIYOR

Çalışanlar yayımladıkları mektup Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, WhatsApp CEO’su Will Cathcart ve Accenture CEO’su Julie Sweet’e gönderildi ve ayrıca Facebook’un iç iletişim platformu Workplace’te de yayımlandı. Yayınlanan mektupta şu anda Facebook, WhatsApp ve Accenture çalışanlarından toplam 89 kişinin imzası yer alıyor.

'HAKARETTİR'

Mektupta, “Birkaç yıldır Accenture, Facebook ve WhatsApp çalışanlarına eşit muamelede bulunmuyor. Facebook ve Accenture gibi şirketlerin çeşitliliği kamuya açık bir şekilde savunması, ancak bunu kendi çalışanlarına uygulamaması bir hakarettir” ifadelerini kullandılar.

YILLARDIR AYRIMCILIK YAPILIYOR

Mektup, çalışanların yıllarca eşit ücret talep etmelerinden sonra geldi. 

Notta şu satılara yer verildi:

 “Austin, Teksas’taki Accenture yöneticileri ve İK temsilcileri birkaç yıldır sadece ayrımcılık şikayetlerini görmezden gelmekle kalmadılar, aynı zamanda bu büyük adaletsizliğin ele alınmaması için aktif olarak çalıştılar. Kendi temel çalışanlarına yönelik bu bariz ırkçılık ve ayrımcılık eyleminin şimdi sona ermesi gerektiğini söylüyoruz.”

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