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WhatsApp, 'çevrimiçi', 'yazıyor' veya 'son görülme' özelliklerini kaldırdı mı?

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WhatsApp, 'çevrimiçi', 'yazıyor' veya 'son görülme' özelliklerini kaldırdı mı?
WhatsApp, 'çevrimiçi', 'yazıyor' veya 'son görülme' özelliklerini kaldırdı mı?

Çevrimiçi mesajlaşma ağı WhatsApp'ta, sohbet ekranında üst kısımda yer alan 'çevrimiçi', 'yazıyor' veya 'son görülme' özellikleri görüntülenemiyor.

Dünyanın en çok kullanılan iletişim uygulaması WhatsApp yaklaşık bir saattir problem yaşıyor. Pek çok ülkeden kullanıcılar WhatsApp son görülme veya çevrimiçi özelliğinin kaybolduğunu ve gizlilik ayarlarına da erişilemediğini belirtiyor.

Twitter üzerinde de gündem olan problem nedeniyle kullanıcıların son görülme, yazıyor veya çevrimiçi şeklinde üst kısımda yer alan bildirimleri kaybolmuş durumda. Bunu düzeltmek için gizlilik ayarlarına girmeye çalışanların ise erişim problemi ile karşı karşıya kalıyor. Normalde bu ayarlar kullanıcı tarafından yapılabiliyordu ancak şu anda açık tutanların da bildirimleri görünmüyor.

Bazı kaynaklar WhatsApp’ın bu özellikleri bilerek kapattığını belirtiyor ancak henüz firmadan resmi bir açıklama gelmediği için gerçekliği konusunda şüpheler var. Akla en yakın gelen sorun WhatsApp sunucularında bir problem olduğu yönünde. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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