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WhatsApp, gelecek ay bazı iPhone'lara artık destek vermeyecek

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WhatsApp, 24 Ekim'den sonra iOS 10 ve iOS 11 işletim sistemine sahip cihazlar için desteğini kesecek.
WhatsApp, gelecek ay bazı iPhone'lara artık destek vermeyecek

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yavaş yavaş eski telefonlara olan desteğini sonlandırıyor.

Meta'ya bağlı olan platform, 24 Ekim'den itibaren iOS 10 ve iOS 11 işletim sistemi yüklü iPhone'lara artık destek vermeyecek.

Bu işletim sistemini kullanan iPhone sahiplerinin, iOS 12 güncellemesini yüklemeleri gerekecek.

WhatsApp desteği bazı iPhone'lar için sona eriyor

Ancak iPhone 5s, iPhone 6 veya iPhone 6s'ten önceki modeller gibi iOS 11'den sonra güncelleme almayan telefonlar (iPhone 5C), WhatsApp desteğinden mahrum kalacak.

WhatsApp, iPhone kullanıcılarının uygulamayı kullanmaya devam etmeleri için iOS 12 veya daha yenisini çalıştırmaları gerektiğini söylüyor. Örneğin iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6s modelleri iOS 12'ye yükseltilebiliyor.

Android kullanıcıları da uygulamayı kullanabilmek için 4.1 sürümüne veya daha yenisine ihtiyaç duyuyor.

Eski sürüm yüklü olan kullanıcılar, WhatsApp uygulamasını açtıkaları zaman hata iletisi karşılaşacak.

WhatsApp uyarı bildirimi gönderiyor

Bu kapsamda, 24 Ekim'de WhatsApp'ın artık çalışmayacağını hatırlatmak için kullanıcılara uyarı mesajı gönderilmeye başlandı.

Uyarı mesajında "WhatsApp, 24 Ekim 2022'den itibaren bu iOS sürümünü desteklemeyi durduracaktır. Lütfen Ayarlar >Genel bölümüne gidip Yazılım Güncellemesi'ne dokunarak telefonunuzu son iOS sürümüne güncelleyin." ifadelerine yer veriliyor.

 

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