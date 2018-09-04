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Whatsapp gruplarındaki 'sinir bozucu kişi' olmamak için dikkat etmeniz gerekenler

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Artık hemen hepimiz Whatsapp'ta en az bir grubun içindeyiz - bazen bunu istemesek bile.
Whatsapp gruplarındaki 'sinir bozucu kişi' olmamak için dikkat etmeniz gerekenler

Bu gruplar zaman zaman sinir bozucu olabiliyor çünkü görünüşe göre normal iletişim kuralları Whatsapp gruplarındaki yazışmalarda görmezden gelinebiliyor, sağduyu kaybedilebiliyor.

Aile, apartman, işyeri, okul grupları, sizi doğrudan ilgilendirmeyen konularda sonu gelmeyen mesajlar, sahte bilgi paylaşanlar, kedi- köpek videoları, karikatürler...

Whatsapp gruplarındaki yazışmalara katlanabilmek bazen zor olabiliyor.

İşte gruplardaki o sinir bozucu kişi olmamak için dikkat etmeniz gereken birkaç nokta:

Screen featuring various social media messenger apps

Grup yöneticisi

Yönetici, grupta tüm gücü elinde tutan kişidir.

Eğer yöneticiyseniz, kurduğunuz gruba dair kuralları belirleyip diğer grup üyeleriyle ne kadar erken paylaşırsanız o kadar iyi.

Tabii ki bu anneniz ya da babanızın sizin sözünüzü dinleyeceği anlamına gelmiyor.

YAPMAYIN: Bire bir konuşmalar

Gruplarda kesinlikle yapmamanız gereken bir şey varsa o da bir grup üyesiyle karşılıklı diyaloğa girmek.

Adı üstünde, grup konuşması. Diğer üyeleri ilgilendirmeyen konuları grupta konuşmak en rahatsız edici davranışlardan biri. Bu tür mesajları, ilgili kişiye doğrudan özel mesaj olarak atabilirsiniz.

Bu yüzden mesajlarınızı atarken bir an durup herkesi ilgilendirip ilgilendirmediğini düşünmenizde fayda var.

Prince William, Prince Charles and Prince HarryT

YAPINDoğru gruba mesaj attığınızdan emin oldun

'Gönder' butonuna basmadan bir kez, hatta iki kez, mesajı doğru gruba gönderiyor olduğunu kontrol edin.

Yanlış gruba mesaj atarsanız en iyi ihtimalle biraz utanırsınız, ama gafınız o gruptaki insanları bir daha göremeyeceğiniz kadar büyük de olabilir.

YAPMAYIN: Spam(Mesaj sağanağı)

Grupları art arda attığınız ya da sahte içerikli mesajlarla meşgul etmeyin.

Yani "bu mesajı 10 kişiye göndermezseniz" dünyanın sonunun gelmeyeceğini aklınızdan çıkarmayın.

YAPINMesajlarınızı kısa ve öz tutun

Eğer söylemek istediklerinizi bir satırda ya da bir mesajda anlatabiliyorsanız, neden 10 tane ayrı mesaj gönderesiniz ki?

@alexbell tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin

YAPMAYIN'Hayalet üye' olmayın

Grup konuşmalarında, konuşmak istemeyen kişinin yeri yoktur. Ve diğer insanlar mesajların size ulaştığını, hatta mesajları okuduğunuzu görebiliyor.

Yani diğer insanlar için sizden cevap beklemek sinir bozucu olabilir.

YAPINGruba yeni birini eklemeden önce diüer üyelere sorun

Evinize birbirini tanımayan 30 kişiyi davet edip onları bir odaya kilitler miydiniz? Cevabı biliyorsunuz.

O halde Whatsapp'ta da gruba yeni birini eklemek istediğinizde, diğer üyeleri bilgilendirip onların da onayını alın.

 

 

Ayrıca gruptan ayrılmadan önce herkesi bilgilendirmek de saygılı br hareket olacaktır.

Arkadaşlarınıza veda etmeden onların yanından uzaklaşır mıydınız?

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