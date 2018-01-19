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WhatsApp için yeni dönem başladı

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WhatsApp için yeni dönem başladı
Facebook, sahibi olduğu WhatsApp bir süredir merakla beklenen iş odaklı sürümü olan WhatsApp Business'ı kullanıma sundu

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ta yeni dönem resmen başladı. WhatsApp Business resmen yayına sunuldu. Bir süredir Beta sürümü test edilen WhatsApp Business'ın tam sürümü Google Play Store üzerinden yayınlandı. Uygulmanın önümüzdeki günlerde iPhone uygulama marketi AppStore'a gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Şimdilik Endonezya, İtalya, Meksika, İngiltere ve ABD için kullanıma sunulan uygulama önümüzdeki günlerde diğer ülkeler için de kullanıma sunulacak. Kademeli olarak dünya genelinde sunulacak olan uygulama, ülkemizde de ilerleyen günlerde Google Play üzerinden yayınlanacak. Whatsapp'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada WhatsApp Business'ın amacını şu sözler ile ifade etmişti: "Küçük şirketler için ücretsiz olan Whatsapp Business uygulaması üzerinden kullanılacak yeni araçlar ve havayolu şirketleri, e-ticaret siteleri, bankalar gibi büyük şirketler için girişim çözümlerini test etmekte oldukları"

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