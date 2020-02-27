Uygulama Avrupa ve Türkiye için bir ilk olma özelliğini taşıyor

Ödeme teknolojileri alanında faaliyet gösteren Mastercard ve hazır giyim markası Sefamerve, WhatsApp ile ödeme dönemini başlattı.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ödeme dönemi başladı. Ödeme teknolojileri şirketi Mastercard, e-ticaret platformu Sefamerve ile başlattığı iş birliği kapsamında müşterilerin WhatsApp üzerinden sipariş vermesine ve ödeme yapmasına imkan tanıyan sistemi devreye soktu. Bu şekilde kullanıcılar tekrar tekrar aynı bilgileri girmeden hızlı ve kolay bir şekilde sipariş verebiliyor ve ödeme yapabiliyor.

Teknosafari'de yer alan habere göre Mastercard’ın yeni dijital ödeme çözümü WhatsApp ile ödeme, Türkiye ve Avrupa’da ilk kez yürürlüğe giren bir ödeme yöntemi. İş birliği kapsamında tüketiciler mesajlaşma uygulamasından çıkmadan, sohbet ederken sipariş verebilecek, ödemelerini de Masterpass ile yine aynı uygulama üzerinden yapabilecek.

WhatsApp ile ödeme nasıl yapılır?

Kullanıcılar bu sistemi kullanabilmek için Sefamerve’nin telefon numarasını adres defterlerine kaydetmek zorunda. Bu aşamadan sonra sohbet sayfasında istenen ürünlerin yazılması yeterli olacak. Sipariş tamamlandığında ise uygulama içinde aynı mesaj ekranı üzerinden kayıtlı kartları ile ödemelerini güvenli şekilde yapabilecekler.

Mastercard tarafından yapılan açıklamada sistemin her alışverişte kart bilgilerinin girilmesi durumunun ortadan kaldırıldığına değinildi. Kolaylık ve hız yönüyle öne çıkan bu uygulamanın benzer bir versiyonu Mastercard tarafından daha önce Facebook Messenger üzerinden denenmişti.

Zuckerberg duyurmuştu

Facebook bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp’ın reklamsız bir uygulama olarak çalışması kullanıcı açısından oldukça önemli olsa da şirket nezdinde aynı durum söz konusu değil. Facebook’un WhatsApp’tan para kazanma konusunda çeşitli yoklamaları olsa da bu konuda henüz uygulanan bir reklam metodu bulunmuyor. Facebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg daha önce WhatsApp’tan nasıl para kazanmak istedikleri konusunda tüyo vermişti.

2014 yılından beri Facebook bünyesinde ücretsiz olarak faaliyet gösteren WhatsApp, 1 milyar aktif kullanıcıya sahip. Kısa süre önce WhatsApp’ın durum bölümünden reklam gösterileceği gündeme gelmiş, fakat gelen tepkiler üzerine şirket geri adım atmıştı. Bunun ardından da Mark Zuckerberg, şirketin WhatsApp Pay ile para kazanacağını açıklamıştı.

Zuckerberg, Hindistan’da aktif olarak kullanılan WhatsApp Pay uygulaması üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve bu platform üzerinden para transferlerinin ve ödemelerin gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Mastercard ile yapılan iş birliğinin WhatsApp’ın para kazanma girişimlerinin bir parçası mıdır henüz bilinmiyor olsa da, bu tarz uygulamaların yakın dönemde artacağını söylemek yanlış olmaz.