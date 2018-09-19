Whatsapp 'kararıyor'

Whatsapp'ta uzun zamandır beklenen özellik için geri sayım başladı. Gece modu çok yakında Whatsapp'a geliyor, yani popüler uygulama 'kararmak' üzere!

Son zamanlarda birçok yeni özelliğe kavuşan WhatsApp, hala çok önemli bir eksiğe sahip. Android ve iOS platformlarının her ikisinde de 'Karanlık Mod' seçeneği sunmayan WhatsApp, gelen son bilgilere göre bu özellik üzerinde çalışıyor.

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre WhatsApp, uzun zamandır beklenen Karanlık Mod özelliğini getiriyor. Genellikle WhatsApp APK dosyalarını inceleyerek önümüzdeki dönemde gelecek özellikleri açığa çıkaran WABetaInfo, Twitter'ın Karanlık Mod özelliğini de benzer şekilde duyurmuştu.

Kullanıcıların uzun zamandır beklediği gece modu hakkında ise şimdilik şirket yetkilileri tarafından resmi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.