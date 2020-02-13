WhatsApp kullanıcıları 2 milyarı geçti

İnternet üzerinden mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın dünya genelinde kullanıcı sayısı 2 milyarı geçti. Şirket, yaptığı açıklamada güvenlik sistemlerine vurgu yaptı.

Dünya’nın en çok kullanıcı sayısına sahip mesajlaşma uygulaması Whatsapp, aktif kullanıcı sayısının 2 milyarı geçtiğini duyurdu. 2016 yılında 1 milyar kullanıcıya ulaşan uygulama, 4 yılda kullanıcı sayısını ikiye katladı. Whatsapp’ın android uygulama indirme mağazası Google Play’de indirilme sayısı 5 milyarı geçmiş durumda.

Şirket, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada uçtan uca şifreleme sistemlerinin önemine dikkati çekti. Açıklamada, “Güçlü şifreleme, Whatsapp üzerinden gönderdiğiniz bilgileri güvende tutan ve sizi bilgisayar korsanlarından ve suçlulardan korumaya yardımcı olan kırılmaz dijital bir kilit gibi çalışır. Mesajlar yalnızca telefonunuzda tutulur ve biz dahil başka hiç kimse mesajlarınızı okuyamaz veya çağrılarınızı dinleyemez” ifadeleri kullanıldı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, İnternet ölçüm ve araştırmaları merkezi Gemius’un 2019 yılında açıkladığı verilere göre uygulamanın Türkiye’deki kullanıcı sayısı yaklaşık 43 milyon. Mesajlaşmanın yanında sesli ve görüntülü konuşma hizmeti de sunan Whatsapp, 2014 yılında Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınmıştı. O dönemde Whatsapp kullananların sayısı yaklaşık olarak 500 milyondu.