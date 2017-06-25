WhatsApp mesaj gönderemeyecek telefon modellerini güncelledi

30 Haziran 2017 tarihinden itibaren mesaj gönderemeyecek ve alamayacak telefonların listesini yayınlayan WhatsApp, bazı modeller için bu tarihi ileri bir zamana erteledi.

Haziran ayı sonunda firmanın açıkladığı işletim sistemlerini kullananlar telefonlar WhatsApp’tan mahrum kalacaktı. Ancak WhatsApp’tan yapılan yeni açıklamada bu tarihin ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

Gerçtiğimiz aylarda WhatsApp tarafından açıklanan listede, WhatsApp’ın desteklenmeyeceği telefonlar belirtilmişti. 30 Haziran 2017 itibarıyla listedeki telefonlarda WhatsApp’ın çalışmayacağı açıklanmıştı.

BAZ TELEFONLARDA KULLANIMA DEVAM

Fakat yeni bir açıklama yapıldı ve bazı modellerde değişikliğe gidildi. Söz konusu gelişmeye göre bazı işletim sistemine sahip telefonlarda, yıl sonuna kadar WhatsApp kullanılmaya devam edecek.

BlackBerry kullanıcılarının WhatsApp güncellemesinde sürüm notları içinde desteğin 31 Aralık 2017'de biteceği bilgisi gelmişti. Yani BlackBerry kullanıcıları, 6 ay daha gönül rahatlığıyla WhatsApp kullanabilecek.

Öte yandan Nokia S40 işletim sistemine sahip cihazlar da 31 Aralık'a kadar WhatsApp kullanabilecek.

Fakat bu tarihten itibaren WhatsApp, eski telefon modellerine desteği kesecek ve bu telefonlarda WhatsApp artık çalışmayacak. Telefon sahiplerinin WhatsApp'ı kullanmak için yeni bir model satın alması gerekecek.

TELEFON LİSTESİ ŞÖYLE:

Nokia S40

Nokia Symbian S60

Android 2.1

Android 2.2

Windows Phone 7

iOS 6 (iPhone 3GS)

Blackberry