WhatsApp Mesajları Değişiyor!

Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan raporlarda birden fazla yeni WhatsApp özelliğinin geliştiridiği ve önümüzdeki dönemde bu yeniliklerin açığa çıkacağı belirtilmişti. Kaynakların dedikleri birbir gerçekleşiyor. Yeni bir gelişmeye göre WhatsApp, mesajlarda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar mesajlara cevap yazmak dışında farklı bir şekilde yanıtlayabilecek. Aslında tepki verebilecek. Peki bu nasıl olacak? Yeni özelliğin detayları nedir?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yenilikler rüzgarı esmeye devam ediyor. Kısa süre önce WhatsApp'ın bazı yeni özellikleri Android ve iOS WhatsApp beta sürümünde ortaya çıkmıştı. Kaynaklar daha fazla yeniliğin yolda olduğunu söylüyordu. Dedikodular doğru çıkıyor.

Ortaya çıkan yeni detaylara göre WhatsApp kullanıcı deneyimini üst noktaya taşımaya kararlı ve yakın bir zaman dilimi içerisinde mesaj tepkileri özelliğini kullanıma sunacak.

Bu özelliğin pek yakında servis edilecek yeni bir sürüm ile beraber telefonlara geleceğini söyleyebiliriz. Güncelleme yapıldığında, mesajlara tepki özelliğini kullanmaya başlayabileceksiniz. Bunun nasıl çalışacağını ise deneyim etmeden söylemek kolay değil.

Uygulama son olarak kaybolan mesaj özelliğini devreye sokmuştu. Bu sayede kullanıcılar artık yalnızca bir seferliğine görüntülenebilen fotoğraf veya videoları karşı tarafa yollayabiliyor. Hali hazırda kullanımda olan kaybolan fotoğraf ve videolar, pek çok kişi tarafından fazlasıyla sevildi, sıklıkla kullanılıyor.

Diğer yandan yıllardır beklenen WhatsApp iPad sürümü de yolda görünüyor. Kısa süre önce iPad'de çalışan WhatsApp görüntüsü internete düştü.