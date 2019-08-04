  • BIST 99.679
  • Altın 257,559
  • Dolar 5,5481
  • Euro 6,1647
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

WhatsApp: Mesajlaşma uygulamasında nokta işareti kullanmak kabalık mı?

»
Bir arkadaşınıza mesajı atıp yemeğe çağırdığınızda yanıt olarak sadece bu geliyorsa nasıl hissederdiniz?
WhatsApp: Mesajlaşma uygulamasında nokta işareti kullanmak kabalık mı?

İyi fikir.

Bir arkadaşınıza mesajı atıp yemeğe çağırdığınızda yanıt olarak sadece bu geliyorsa nasıl hissederdiniz?

Kaygılı? Küskün? Kaba? Yoksa üstünde durmaz mısınız?

Ya şöyle yanıtlarlarsa:

iyi fikir

veya hatta

İyi fikir!

İnternet dilbilimcisi Gretchen McCulloch, insanların cep telefonu mesajlarının "nokta" işaretiyle sonlandırılmasını giderek daha kaba bulduklarını söylüyor ve bunu da WhatsApp ve Facebook Messenger gibi anlık mesajlaşma programlarının kullanılma şekline bağlıyor.

McCulloch internet dilinde imla kullanımının nasıl anlaşılacağına ilişkin şunları söylüyor:

"Eğer genç biriyseniz ve birine bir mesaj gönderiyorsanız, düşüncelerinizi bölme şekli genelde her birini yeni bir mesajda atmak oluyor. Çünkü bir mesaj iletmek istiyorsanız ihtiyacınız olan tek şey sadece o mesajı göndermek, eklediğiniz her bir şey farklı yorumlanabilir."

Binghamton Üniversitesi'nin 2015 yılında, 126 üniversite öğrencisiyle yapılan bir araştırma sonunda, nokta işareti kullanılan mesajların, kullanılmayanlara kıyasla daha az samimi görüldüğü ortaya çıktı.

McCulloch, konuşma metinlerinde nokta işaretinin genelde cümlenin sona erdiğini göstermek için sesin alçaltılmasıyla anlaşıldığını ve daha ciddi, resmi bir tonla cümlenin sonlandırılmasıyla da noktanın belli olduğunu anlatıyor:

"Bu, mesajınız zaten ciddi ise doğru olabilir. Sorun, olumlu bir mesaj vermek istediğinizde bunu nokta ile daha ciddi hale getirmeye çalıştığınızda çıkıyor. Bu tip şeyler yan yana geldiğinde pasif agresif algısı yaratılıyor."

Peki, birinin gerçekten sinirlendiğini nasıl anlarız? Ya da nokta işaretini gerçekten geleneksel imla kurallarına uymak için yapan biriyle duygularını ifade etmek için kullanan biri arasında nasıl ayrım yaparız?

Birmingham'da Aston Üniversitesi dilbilimi öğretim üyesi Erika Darics, bu ayrımın konuşmanın bağlamıyla ilgili olduğunu söylüyor:

"WhatsApp grubunda arkadaşlarınızla genelde noktalama işareti kullanmıyorsanız ve bir kişi bir anda kullanıyorsa bu genelde nasıl hissettiklerini göstermeye çalıştıkları anlamına gelebilir."

Darics, kişinin yaşı ile mesajlaşma uygulamalarının kullanılma sıklığının da noktalama işareti kullanımına etkisi olduğu görüşünde.

Örneğin, gençler daha çok noktasız, düz cümleler kuruyor.

Dilde yaratıcılık?

Rahat, dil kurallarına uymayan mesajlar atmanın ve argo kullanmanın, sohbeti basitleştirdiği, insanları tembelleştirdiği suçlamaları da yapılıyor.

McCulloch, cep telefonlarındaki mesajların oto düzeltme özelliği ve kelimelerin otomatik olarak tamamlanma özellikleriyle argo kullanımı veya imla hatalarının da azaldığını ifade ediyor.

Sanal mesajlaşmalar ayrıca bireylerin duygularını ifade etmeleri için, vücut dili veya ses tonlarını kullanmadan yeni yollar geliştirmelerini sağlıyor.

Darics, "Emoji gibi semboller dil konusunda farkındalık yaratıyor ve siyaset, propaganda gibi diğer iletişim yöntemlerinde satır aralarını anlamamıza yardımcı olabiliyor. Bu da dilde yaratıcılığı teşvik ediyor" diyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • WhatsApp'ta paylaşılan bu link'e sakın tıklamayın!03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:00
  • Eski RTÜK üyesi: RTÜK YouTube’u da denetleyebilir03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:09
  • Apple “dinlemeyi” durdurdu03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:02
  • Fight Kulüp’ün aldığı ‘dislike’ rekora koşuyor: Milyona yaklaştı02 Ağustos 2019 Cuma 21:30
  • Dünya'dan 6 kat büyük yaşama uygun gezegen keşfedildi (VİDEO)02 Ağustos 2019 Cuma 20:16
  • Hollanda'da tüketiciler Philips'ten 1996-2006 yılları arasında aldıkları televizyon ve monitörlerin parasını geri istiyor02 Ağustos 2019 Cuma 13:16
  • Telefonlar bizi neden mahvediyor? Beynimiz mutlulukla zevkin farkını biliyor01 Ağustos 2019 Perşembe 20:10
  • İsmini Mars’a Gönderen 8 Milyon Kişinin 2,5 Milyonu Türk31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:15
  • Dünyanın en güçlü yapıştırıcısı: 17.2 tonluk kamyonu havada tuttu31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:27
  • Huawei yılın ilk yarısında gelirini yüzde 23 artırdı30 Temmuz 2019 Salı 15:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti