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Whatsapp, o telefonun fişini çekiyor!

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp önümüzdeki dönemde bir akıllı telefona verdiği desteği çekecek ve o telefonda WhatsApp güncellemeleri kullanılamayacak.
Whatsapp, o telefonun fişini çekiyor!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil kullanıcılarının pek de hoşuna gitmeyecek bir haber ile gündemde.

Zira WhatsApp önümüzdeki dönemde bir modele verdiği desteği çekecek ve o telefonda WhatsApp güncellemeleri kullanılamayacak.WhatsApp, bugünden itibaren Nokia S40 serisini desteklemeye son veriyor.

Facebook ayrıca WhatsApp’ın Android 2.3.7 ve daha eski sürümlere sahip akıllı telefonların da 1 Şubat 2020 itibari ile desteğini sonlandıracağını açıkladı.

iOS 7 işletim sistemini kullanmaya devam eden iPhone’lar da yine 1 Şubat 2020 itibari ile WhatsApp tarafından desteklenmeyecekler.

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