  • BIST 2.445,97
  • Altın 928.859
  • Dolar 14.7254
  • Euro 16.0569
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

WhatsApp önemli bir derdi daha ortadan kaldırıyor

»
Sevilen haberleşme uygulaması WhatsApp, daha önce 100 MB olan maksimum dosya paylaşım sınırını kullanıcıların isteği doğrultusunda 2 GB’a yükseltmişti.
WhatsApp önemli bir derdi daha ortadan kaldırıyor

Sevilen haberleşme uygulaması WhatsApp, daha önce 100 MB olan maksimum dosya paylaşım sınırını kullanıcıların isteği doğrultusunda 2 GB’a yükseltmişti. Şirket bu yeniliğin üzerinden çok geçmeden, uygumadaki bir soruna daha el attı.

WhatsApp’ın iOSAndroid ve bilgisayar sürümlerinde bir fotoğraf, video ve benzeri bir dosya, “belge” formatında gönderilebiliyor. Ancak dosyanın karşı tarafa iletileceği süre uygulamada gösterilmiyor ve kullanıcıya sadece bir ilerleme çubuğuyla bilgi veriliyor. WABetaInfo’ya göre bu durum yakında değişecek.

 

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kaydedilmemiş numaralar için önemli bir kolaylık getiriyor! İşte detaylar...

WhatsApp dosya paylaşırken ilerleme yüzdesini gösterecek

WhatsApp’a gelecek özellikleri önceden bildiren WABetaInfo, mesajlaşma uygulamasıyla bir dosya paylaşırken tahmini varış süresi gösterileceğini söyledi. Bu özellik sayesinde gönderen kişi, dosyanın kaç saniye / dakika içinde karşı tarafa iletileceğini görebilecek. Bu süre internet bağlantısının kalitesine göre değişecek.

Tahmini varış zamanı bilgisini görmek için WhatsApp’ı beta sürümünde kullanmanız gerekiyor. Şirket özelliği geçen ay bilgisayarında WhatsApp Desktop kullananlar için yayınlarken, bu hafta ise Android ve iOS işletim sistemine sahip telefonlar için piyasaya sürdü. Kısa süre içinde beta süreci tamamlanıp genel kullanıma açılacak.

iPhone’da WhatsApp beta kullanmak için TestFlight’a kaydolmanız gerekiyor ancak şimdilik yeni üye kabul edilmiyor. Android’de ise çeşitli APK indirme siteleri aracılığıyla uygulamanın .apk uzantılı dosyasını indirip yükleyebilirsiniz. Fakat bu yöntem riskli olduğundan, Google Play Store dışında bir yerden yüklenmesi tavsiye edilmez.

Beta sürümünü cihazınıza kurduktan sonra WhatsApp’a kaydolduğunuzda, tahmini varış süresi bilgisini bir dosya gönderirken göreceksiniz. Üstelik sadece bununla da sınırlı kalmayıp, WhatsApp’ın halihazırda sadece beta kullanıcılarına açık olan özelliklerini de deneyimleyebilirsiniz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NASA'nın Mega Roket Fırlatma Pisti'ne yıldırım çarptı05 Nisan 2022 Salı 09:42
  • Elon Musk yavru deniz kaplumbağalarını öldürmek istiyor04 Nisan 2022 Pazartesi 23:31
  • İlk defa insan genom dizisinin tamamı yayınlandı02 Nisan 2022 Cumartesi 11:57
  • Çin’de sokağa çıkan robot köpekler tüyler ürpertti02 Nisan 2022 Cumartesi 10:10
  • WhatsApp duyurdu! İşte yeni özellikler01 Nisan 2022 Cuma 23:32
  • Facebook altı aydır çıplaklık, şiddet ve yanlış bilgi içeren gönderileri destekliyor01 Nisan 2022 Cuma 22:35
  • Hubble, şimdiye kadar görülen en uzak yıldızı tespit etti01 Nisan 2022 Cuma 21:36
  • ‘Şarj çabuk bitiyor’ şikayetleri sonrası Apple harekete geçti01 Nisan 2022 Cuma 19:18
  • Dünyanın İlk Uzay Oteli 2027’de Açılacak30 Mart 2022 Çarşamba 23:55
  • Facebook Para Verip TikTok’a Karşı Lobi Yapmış30 Mart 2022 Çarşamba 21:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti