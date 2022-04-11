WhatsApp önemli bir derdi daha ortadan kaldırıyor

Sevilen haberleşme uygulaması WhatsApp, daha önce 100 MB olan maksimum dosya paylaşım sınırını kullanıcıların isteği doğrultusunda 2 GB’a yükseltmişti.

Sevilen haberleşme uygulaması WhatsApp, daha önce 100 MB olan maksimum dosya paylaşım sınırını kullanıcıların isteği doğrultusunda 2 GB’a yükseltmişti. Şirket bu yeniliğin üzerinden çok geçmeden, uygumadaki bir soruna daha el attı.

WhatsApp’ın iOS, Android ve bilgisayar sürümlerinde bir fotoğraf, video ve benzeri bir dosya, “belge” formatında gönderilebiliyor. Ancak dosyanın karşı tarafa iletileceği süre uygulamada gösterilmiyor ve kullanıcıya sadece bir ilerleme çubuğuyla bilgi veriliyor. WABetaInfo’ya göre bu durum yakında değişecek.

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WhatsApp dosya paylaşırken ilerleme yüzdesini gösterecek

WhatsApp’a gelecek özellikleri önceden bildiren WABetaInfo, mesajlaşma uygulamasıyla bir dosya paylaşırken tahmini varış süresi gösterileceğini söyledi. Bu özellik sayesinde gönderen kişi, dosyanın kaç saniye / dakika içinde karşı tarafa iletileceğini görebilecek. Bu süre internet bağlantısının kalitesine göre değişecek.

Tahmini varış zamanı bilgisini görmek için WhatsApp’ı beta sürümünde kullanmanız gerekiyor. Şirket özelliği geçen ay bilgisayarında WhatsApp Desktop kullananlar için yayınlarken, bu hafta ise Android ve iOS işletim sistemine sahip telefonlar için piyasaya sürdü. Kısa süre içinde beta süreci tamamlanıp genel kullanıma açılacak.

iPhone’da WhatsApp beta kullanmak için TestFlight’a kaydolmanız gerekiyor ancak şimdilik yeni üye kabul edilmiyor. Android’de ise çeşitli APK indirme siteleri aracılığıyla uygulamanın .apk uzantılı dosyasını indirip yükleyebilirsiniz. Fakat bu yöntem riskli olduğundan, Google Play Store dışında bir yerden yüklenmesi tavsiye edilmez.

Beta sürümünü cihazınıza kurduktan sonra WhatsApp’a kaydolduğunuzda, tahmini varış süresi bilgisini bir dosya gönderirken göreceksiniz. Üstelik sadece bununla da sınırlı kalmayıp, WhatsApp’ın halihazırda sadece beta kullanıcılarına açık olan özelliklerini de deneyimleyebilirsiniz.