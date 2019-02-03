Webtekno'dan Beyazıt Kartal'ın aktardığına göre, Amazon çalışanı Abby Fuller, Twitter'da yaptığı paylaşımda yeni bir akıllı telefon ve SIM kartı aldığını, ancak kartı telefona taktıp WhatsApp'a girdikten sonra başka bir kişiye ait mesajlarla karşılaştığını anlattı.