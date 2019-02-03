WhatsApp sohbetlerinizi başkasına iletiyor olabilir!
Webtekno'dan Beyazıt Kartal'ın aktardığına göre, Amazon çalışanı Abby Fuller, Twitter'da yaptığı paylaşımda yeni bir akıllı telefon ve SIM kartı aldığını, ancak kartı telefona taktıp WhatsApp'a girdikten sonra başka bir kişiye ait mesajlarla karşılaştığını anlattı.
Bir Amazon çalışanı tarafından ortaya atılan iddiaya göre, numarasını değiştiren kişiye ait WhatsApp sohbeti geçmişi, numaranın yeni sahibine iletiliyor.
03 Şubat 2019 Pazar 22:00
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