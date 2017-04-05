WhatsApp üzerinden para gönderilebilecek!

WhatsApp kendini geliştirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son sızıntı bilgilere göre Whatsapp üzerinden para transferi yapılabilecek.

WhatsApp farklı güncellemelerle tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. WhatsApp’a gelmesi planlanan en son özellik para transferi. Facebook tarafından satın alınan WhatsApp, para transferi özelliğini Hindistan’da denemeye başladı.

DENEMELER HİNDİSTAN’DA BAŞLIYOR

WhatsApp’ın Hindistan’ı başlangıç noktsı seçmesindeki önemli sebeplerden biri Hindistan’da 200 milyondan fazla kullanıcısı olması ve bu tür bir ödeme sisteminin daha önce Hindistan’da denenmiş olması. WhatsApp üzerinden kişiden kişiye para transferinin güvenliğini sağlamak firmanın en önemli kriteri. Hindistan’dan sonra hangi bölgelerde bu sistemin kullanılacağı merak ediliyor.