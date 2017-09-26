Whatsapp ve Facebook sonunda birleşiyor!

Whatsapp'ı satın almasıyla birlikte uygulama üzerinde pek çok yenilik yapan Facebook; Instagram, Messenger, Facebook ve Whatsapp'ı bir araya getirmeyi planlıyor. İlk etapta Whatsapp ve Facebook'un tek çatı altında toplanması gündemde!

Facebook şimdi de dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı, kendi mobil uygulamasının içine nasıl taşıyacağını test ediyor.

Facebook uygulaması içindeki WhatsApp kısayolu şu anda uygulamanın Android sürümünde test ediliyor, ancak bazı iOS kullanıcıları için de gelebilir.

Şimdilik sadece Danimarka'daki bazı kullanıcılara sunulan özellik, uygulama içine girdiğinizde, sık kullanılanlar sekmesinde adınızın hemen altında duran WhatsApp butonundan oluşuyor.