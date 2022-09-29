WhatsApp, yeni bir özelliğe ev sahipliği yapıyor

Bir dönem kullanıcı kitlesinin önemli bir kısmını kaybetmiş olsa bile dönüşü muhteşem olan WhatsApp, gelişmeye devam ediyor.

Basit, sade ve güvenilir bir platform olan WhatsApp, ortaya koyduğu yeni güncellemeler sayesinde de kullanım deneyimini bir üst seviyeye çıkarmanın planlarını yapıyor. Peki ama şirketin sıradaki yeniliği neyle ilgili? Haydi lafı daha fazla uzatmadan haberimizin detaylarına bakalım.

Meta çatısı altında faaliyetlerine devam eden WhatsApp, yeni bir güncellemeyle karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılar için servis edilmesi beklenen özelliğin ismi Call Link. Peki ama Call Link ne işimize yarayacak?

Kararlı sürümün yayınlanmasıyla birlikte, artık kullanıcılar direkt olarak başlatmak istedikleri görüşmeler için bağlantı oluşturup bunu görüşmek istedikleri kişi veya kişilerle paylaşabilecek. Linki alan kişiler ise linke dokunarak saniyeler içerisinde görüşmeye dahil olabilecek. Hem sesli hem de görüntülü görüşmeler için kullanılabilecek Call Link, dediğimiz gibi bu hafta içerisinde kullanıcılara sunulmuş olacak.

Şirketin sürprizleri bununla da sınırlı değil. Söylentilere göre WhatsApp, ilerleyen zamanlarda 32 kişiye kadar desteklenen şifrelenmiş görüntülü toplantıların alt yapısını kurmak üzere. Bu özelliği de birkaç ay içerisinde duyuracak olan platform, yerini sağlamlaştırmaya devam edecek gibi görünüyor.