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Whatsapp yeni özelliği ile ekran görüntüsü almak engellenecek

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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ekran görüntüsü almayı engelleyecek bir yenilik üzerinde çalışıyor. Kullanıma sunulacak güncellemeyle "Bir kez görüntüle" ile gönderilen fotoğraf ve videoların ekran görüntüsü kaydedilemeyecek.
Whatsapp yeni özelliği ile ekran görüntüsü almak engellenecek

Mark Zuckerberg’in duyurduğu özellik olan “ekran görüntüsü engelleme” özelliği yakında kullanıcıların hizmetine sunulacak. Whatsapp “bir kez görüntüle” özelliğinin yeni bir sürümünü yayınlandı ve bazı beta test kullanıcıları üzerinde denemeye başladı.

WHATSAPP’TA ARTIK EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINAMAYACAK

Ağustos ayında Mark Zuckerberg’in Facebook’ta kullanıcılara sunulacak olan üç yeni gizlilik özelliğini duyurmuştu. Bunlar; çevrimiçi durum , geçmiş katılımcılar ve ekran görüntüsü engelleme olacağı açıklandı.

Ekran görüntüsü engelleme özelliği WhatsApp’ın son beta sürümünde kullanımına yayınlandı.

Yeni özellik ile hem telefonun kendi ekran görüntüsü alma özelliği hem de üçüncü parti yazılımlar kullanarak saf dışı bırakılacak. Farklı uygulamalar kullanılarak ekran görüntüsü kaydedilmeye çalışıldığında kaydedilen görüntü veya video tamamen siyah olarak kayıt olacak.

Yeni özelliğe rağmen yine de ikincil bir mobil cihaz kullanarak fotoğraf çekilebilecek.

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