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WhatsApp’a mesaj silme özelliği geliyor

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WhatsApp’a mesaj silme özelliği geliyor
Dünya genelinde 1 milyarın üzerinde kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği daha kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

1 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip platform, yanlışlıkla atılan mesajların iptal edilebileceği özellikten sonra mesajın komple silinebileceği yeni bir özellik getiriyor.

WhatsApp’ın ilk başta getirmek istediği İptal özelliği, yanlışlıkla atılan mesajların 5 dakika içerisinde iptal edilebilmesini hedefliyordu. WhatsApp ise bu özelliği bir tık öteye taşıyacak.

Buna göre, WhatsApp kullanıcıları artık yanlışlıkla attıkları mesajları kolaylıkla zaman kaygısı gütmeden silebilecek. Ayrıca mobil platform haricinde masaüstü sürümde de çalışacak bu özellik, atılan mesajların iki taraflı silinmesine olanak sağlayacak.

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