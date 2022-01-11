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Whatsapp’a Yeni Özellik: Bildirimlere Fotoğraf Geliyor

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WhatsApp'a gelecek özellikleri ve değişiklikleri izleyen web sitesi WABetaInfo'nun haberine göre artık bildirimlerde profil fotoğrafı da görünecek.
Whatsapp’a Yeni Özellik: Bildirimlere Fotoğraf Geliyor

WhatsApp, geçtiğimiz aylarda 2022’de yayınlamayı planladığı özelliklerden bahsetmiş, Facebook’un yeni çatısı Meta ve yeni anlayışı Metaverse ile uyumlu hale gelmek için çalışmalara başlamıştı. WABetaInfo’nun haberine göre bu çalışmalardan ilki profil fotoğrafı üzerine…

Sohbet uygulaması, insanların çok sayıda grupta yer aldığını ve bu gruplarda kendilerinden bahsedilmesi halinde gelen yazılı bildirimlerin yeterli olmadığına karar veriyor ve bildirimlerde profil fotoğrafı göstermek için çalışmalara başlıyor. Yeni özellik, kullanıcıya içinde bulunduğu bir sohbette kendisinden bahsedildiğinde haber veriyor.

Şu anda biri mesaj gönderdiğinde kullanıcı sadece metin uyarısı alıyor. Yeni özelliğin gelmesi halinde artık, kişinin profil fotoğrafı da bildirimde görünecek. Bu küçük ayar, kullanıcılara daha hızlı bir bilgi sağlamış olacak.

WABetaInfo’nun haberine göre; bu değişiklik, bildirimleri biraz daha bilgilendirici hale getirmek için özel olarak tasarlanmış daha geniş yeni bir özelliğin parçası. Özellik, şu anda test aşamasında ve yalnızca iOS 15’teki beta test kullanıcılarına sunuldu. Henüz özelliğin, Android’de de kullanılabilir olup olmayacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

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