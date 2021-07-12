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WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Bir kez açılacak

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WhatsApp, haziran ayı sonlarında Android kullanıcılarına sunduğu yeni özelliği cuma günü de iOS kullanıcıları için yayımladı. Artık, kullanıcılar fotoğraf ve video mesajları bir kez görüntüledikten sonra mesajlar kaybolabilecek.
WhatsApp'a yeni özellik geliyor: Bir kez açılacak

WhatsApp, haziran ayı sonlarında Android kullanıcılarına sunduğu yeni özelliği cuma günü de iOS kullanıcıları için yayımladı. Artık, kullanıcılar fotoğraf ve video mesajları bir kez görüntüledikten sonra mesajlar kaybolabilecek.

Uygulama, kullanıcıların ekran görüntüsü almasını engellemeyecek. Mesaj gönderilirken “Bir Kez Görüntüle” seçilirse, içerik gönderenin sohbetinden ve alıcının sohbetinden kaybolacak. Android kullanıcıları için özellik, grup sohbetleri için de mevcut olacak.

"DAHA FAZLA GİZLİLİK İÇİN"

WABetaInfo’nun haberine göre, özelliğin sunulduğu mesajda, “Daha fazla gizlilik için, alıcı bir kez açtıktan sonra fotoğrafınız veya videonuz sohbetten kaybolacak. Unutmayın, insanlar her zaman ekran görüntüsü alabilir” ifadeleri yer alıyor.

Öte yandan, alıcıların kaybolan içeriğin ekran görüntülerini alması durumunda WhatsApp’ın kullanıcıları bilgilendirmeyeceğini de bildiriyor. Bunun nedeni, kullanıcıların ekran görüntüsü almalarını engellemenin kusursuz bir yolunun olmadığı ve bunu iddia etmenin kullanıcılara yanlış bir güvenlik hissi sunulacağı olarak açıklıyor.

WhatsApp CEO’su Will Cathcart ve Facebook CEO’su Mark Zuckerberg,daha önce  bu özellik üzerinde çalıştıklarını onaylamışlardı.

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