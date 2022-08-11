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WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

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WhatsApp'ın mesaj silme özelliğinin süre sınırının 60 saate yükseleceği ortaya çıkmıştı. Şirket tek seferlik fotoğraf gönderiminde ekran görüntüsü almayı de engelleme üzerinde çalışıyor. Ayrıca kısa süre içerisinde gruplardan sessizce ayrılmak ve
WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

 çevrimiçi durumunu gizlemek gibi özellikler de kısa süre içerisinde kulanıcılara açılacak.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, sürekli yeni özellikler üzerinde çalışıyor. 

Şirket son olarak üç yeni özelliği yayına almaya çok yaklaşmış durumda. 

Gruplardan sessizce ayrılmak ve çevrimiçi durumunu gizlemek gibi özelliklerin geliştirildiği daha önce sızmıştı. Yakın zamanda bu iki özelliğin tüm kullanıcıların erişimine sunulması bekleniyor.

WhatsApp son olarak tek seferlik paylaşımlara ilişkin yeni bir adım atıyor. 

Güvenlik kurallarını sertleştiren WhatsApp sadece bir kere görüntülenecek mesajlar özelliğini geliştirmişti. 

Ancak bu uygulamanın da bir güvenlik açığı bulunuyordu. Siz karşınızdakine tek sefer görmesi için fotoğraf atsanız bile sistem ekran görüntüsü almayı engelleyemiyordu. Bu da amacın dışına çıkmak anlamına geliyordu. 

Yakında yapılacak geliştirmeyle tek seferlik mesajlar açıldığında telefonun ekran görüntüsü alma özelliği devre dışı kalacak. 

Dünya genelinde kullanılan WhatsApp geçtiğimiz yıllarda gönderilen mesajların silinebilmesine imkan tanımıştı. Şirket bu özelliği daha da geliştirdi. 

Son güncellemelere göre gönderilen bir mesaj silmek için 60 saate sahip olacaksınız. 

WABetainfo’nun haberine göre, WhatsApp Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneğini de ekleyecek.

Kullanıcılar fotoğraf ve videolara ek olarak sesli notlar da paylaşabilecekler. WhatsApp bu özelliğin adını “voice status” olarak belirledi.

Görüntülerde durum sayfasının alt tarafında artık bir mikrofon simgesi bulunuyor ve kullanıcılar bu düğmeye basarak sesli notlarını kaydedip diğer WhatsApp kullanıcıları ile paylaşabiliyorlar.

Mikrofonun altında, alışılageldik metin, fotoğraf, video paylaşma seçenekleri yer alıyor.

Whatsapp, sesli durum bildirimlerini uçtan uca şifreleyecek ve sadece seçilen kişilere gösterecek.

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