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WhatsApp'a yepyeni bir özellik daha geliyor!

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a girenler için sürpriz bir gelişme oldu. İşte WhatsApp'ın yeni özelliği...
WhatsApp'a yepyeni bir özellik daha geliyor!

Koronavirüs salgını sonrası kullanımı hayli artan Whatsapp'ta önemli bir değişikliğe gidiliyor. WhatsApp'a girenler bakın neyle karşılaşacak?

QR kod ile profil paylaşma desteği geliyor. WhatsApp'ın iOS platformundan sonra Android platformu için de beta olarak kullanıma sunduğu QR kod özelliği, kullanıcıların profil paylaşmak için QR kodlar oluşturmasını sağlıyor.

Bu sayede kullanıcılar, kendi hesapları için oluşturacakları QR kodları arkadaşlarına gönderebilecek ya da arkadaşlarının kodlarını taratabilecekler. Özellik WhatsApp Business kullananların işine fazlasıyla yarayacak.

Ama durun, daha bitmedi!

Home Office yaygınlaştığından dolayı WhatsApp'a bilgisayarından girenlerin sayısı fazlasıyla arttı. WhatsApp ise kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak önemli bir özelliği resmen hayata geçiriyor.

Telefonlarda olduğu gibi WhatsApp Web için dark mode / koyu arayüz / siyah tema desteği de geliyor. Yani gece modunda, siyah renkte WhatsApp'ı bilgisayardan kullanmak çok yakında mümkün olacak. Ancak diğer yandan WhatsApp kullananları kötü bir haber de geldi

Diğer yandan WhatsApp için kırmızı alarm da verildi! WhatsApp'ın kullanılmaması, telefonlardan kaldırılması için şaşırtan bir açıklama geldi.

Almanya Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber’in tüm devlet kurumlarına bir mektup yollayarak federal yetkilileri WhatsApp kullanmama konusunda uyardığı belirtildi.

Facebook’a ait olan WhatsApp’ın federal yetkililer tarafından kullanımının mümkün olmadığını belirten Kelber, “Her seferinde mesaj gönderildiğinde WhatsApp, Facebook tarafından iletilen meta verileri elde ediyor” uyarısında bulundu.

Diğer yandan WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını yakından ilgilendiren 3 yeni özelliğini kullanıma sunuyor.

Kendi kendini yok eden mesajlar geliyor. Bu özellik, kullanıcıların bireysel sohbetlerdeki veya grup sohbetlerindeki mesajlar için kendi kendini imha eden bir zamanlayıcı ayarlamasına izin veriyor. Belirtilen zamanlayıcı bittikten sonra, mesajlar otomatik olarak sohbetlerden siliniyor.

Bir diğer özellik ise WhatsApp yedekleri üzerine... Uygulama, sohbet yedekleri için şifre koruması sağlayacak. Özellik uygulamanın önceki bir sürümünde tespit edildi ve temel olarak kullanıcıların sohbet yedeklemelerine gizlilik için güvence altına almak için şifre ya da pin ayarlamasına izin veriyor.

Ayrıca WhatsApp son zamanlarda yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için mesajların iletilmesini sınırlayan bir özellik sundu. Uygulama artık iletilen mesajlardaki her şeyi indirmesini kısıtlayan bazı ek otomatik indirme özellikleri sunacak.

Koronavirüsten dolayı güvenlik bazında pek çok yenilik getiren WhatsApp, bu kez uzun zamandır beklenen bir özelliğini de yayınlamış durumda.

Bir süredir WhatsApp iOS beta uygulamasında yer alan Gelişmiş Arama Modu artık WhatsApp'ın son sürümünde de kendisineyer buldu.

Gelişmiş Arama Modu sayesinde kullanıcılar sadece metinleri değil fotoğrafları, sesleri, videoları, GIF dosyalarını, dökümanları ve linkleri daha kolay filtreleyebiliyor. Böylece istediği içeriğe daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.

Bir diğer yenilik ise yedekleme dosyalarına yapılan bir optimizasyon. Artık Google Drive üzerine sohbet yedeklerinizi atarken şifre koyabileceksiniz.

Diğer yandan WhatsApp, bir iletinin birden fazla kişiyle paylaşılmasının önüne geçilecek. Peki bu ne anlama geliyor?

WhatsApp kullanıcıları artık beş veya daha fazla kişiye gönderilen iletileri artık yalnızca tek bir kişiye iletilebilecek. WhatsApp mesajlara sınırlama getirerek, yanlış bilgilerin gönderilmesinin hızı biraz olsun yavaşlatılacak.

2018 yılına kadar, kullanıcılar bir kerede 250 gruba bir mesaj iletebilirken yine aynı yıl bu sayı 20’ye düşürüldü. 2019’da 5’e düşen bu sınır şimdi ise 1 taneye dönüştü.

 
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