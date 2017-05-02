WhatsApp’da bu raptiyeyi görürseniz şaşırmayın!

WhatsApp’ı aktif şekilde kullananlar sohbet listesinin kimi zaman fazlaca karmaşık hale gelmesinden muzdarip. Son konuşmayı en üste taşıyan WhatsApp’ta kimi zaman en sık konuşulan kişiler bile birden alt sıralarda kalabiliyor. WhatsApp yeni gelecek güncellemesiyle bu sorunu ortadan kaldıracak bir özellik sunuyor.
RAPTİYEYLE SABİTLENECEK
WhatsApp’ın beta güncellemesine gelen ve yakında tüm kullanıcılarla buluşacak olan özellik, istediğimiz 3 sohbet penceresini yukarıya sabitlemeye yarayacak. Sabitlenmiş sohbetler istendiğinde değiştirilebilecek. Bu özelliği şu an kullanmak için, Android’te WhatsApp beta 2.17.162 veya 163 sürümlerini yüklemeniz gerekecek.
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