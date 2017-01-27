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Whatsapp’da ekran görüntüsü alınca bildirim mi gidecek?

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Whatsapp’da ekran görüntüsü alınca bildirim mi gidecek?
Whatsapp'da ekran görüntüsü alındığı takdirde bildirim gidecek iddiası Whatsapp kullanıcılarını heyecanlandırdı.

Günümüzün akıllı telefonlarının olmazsa olmazlarından olan Whatsapp sık sık çeşitli söylentilere malzeme oluyor. Sosyal medyada dolaşan bir iddia Whatsapp kullanıcılarını fazlasıyla meraklandırdı. İşte o iddia ve söylentinin aslı…

SADECE BİR SÖYLENTİ

Söz konusu iddiayı yayan sitenin adı 8shit, sık sık ilgi çekici ve kaynağı belirsiz haberler yapan bu sitenin  Whatsapp’ın yeni güncellemesiyle ekran görüntüsü alındığında bildirim gidecek iddiası milyonlarca kullanıcıyı heyecanlandırmaya yetti. Birçok kullanıcı açısından ise Whatsapp’ın bu konuda hiçbir açıklama yapmaması, olayın tamamen kaynaksız bir söylenti olduğuna kanıt olarak gösterildi.

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